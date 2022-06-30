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Кремль досі претендує не лише на Донбас, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це свідчить про те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ці амбіції Москви продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.

Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.

Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

Також читайте: Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
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30.06.2022 07:54
+6
Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
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30.06.2022 08:44
+2
Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
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30.06.2022 07:13
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Будь ласка, не пишіть даних зі слів руських. Читайте перевод,там цей анонс не є анонсом,стаття велика. Не розривайте і перекручуйте текст.
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30.06.2022 07:03 Відповісти
Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
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30.06.2022 07:13 Відповісти
Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
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30.06.2022 07:54 Відповісти
Рашка проти НАТО не попре і Захід вже тепер остаточно в цьому впевнився. Орки готові нападати тільки на нейтральні держави, тому ослаблена владою зелених Україна стала надто привабливою жертвою.
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30.06.2022 11:09 Відповісти
Мировая ливарюция чЛенина поразила щизофренией не только Мавзолейніх маразматикав...
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30.06.2022 08:19 Відповісти
З'їть-то він з'їсть.... Але хто ж йому дасть ....
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30.06.2022 08:24 Відповісти
Претендують претендують, а отримають за щоку. Як зазвичай
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30.06.2022 08:27 Відповісти
Какая же тварь породила этих москалей?!!!....
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30.06.2022 08:33 Відповісти
Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
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30.06.2022 08:44 Відповісти
Головне, що про претензії ***** на постсовковий простір (включно з країнами Балтії та колишнього Варшавського договору) втямили лідери країн НАТО і внесли відповідний пункт в свої установчі документи.
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30.06.2022 08:51 Відповісти
Хремль претендує на загарбання всієї планети
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30.06.2022 09:53 Відповісти
По любому, але спочатку їм треба взяти Лисичанськ, а тоді вже все у них піде як "по маслу")
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30.06.2022 11:11 Відповісти
 
 