Кремль досі претендує не лише на Донбас, - американський Інститут вивчення війни
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Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це свідчить про те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що ці амбіції Москви продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.
Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.
Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.
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