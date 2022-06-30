2 908 16
С 1 июля Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Консульство Бельгии в России приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.
Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причины прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.
Топ комментарии
+15 Olena Lynch
показать весь комментарий30.06.2022 07:07
+8 Григорич 3719c178
показать весь комментарий30.06.2022 07:59
+4 Бандерівець
показать весь комментарий30.06.2022 07:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Slava Investor
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 21.03.2022
а то вони виступають і співають в ЕС НА КАЦАПСЬКОЙ МОВІ.
Европейці , ЯКІ В КОЖНІЙ КРАЇНІ ОРГАНІЗОВАЛИ для українських беженців ЗА РАХУНОК КРАІН, мовні курси своєї мови , У ШОЦІ , шо мітці України на кацапський мові дають концерти