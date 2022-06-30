С 1 июля Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Консульство Бельгии в России приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причины прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.

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