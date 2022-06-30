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Новости За рубежом
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Бельгия (330) виза (1225) Россия (91288) туристы (97)

С 1 июля Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

паспорт,рф

Консульство Бельгии в России приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причины прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Жалко что и рабочие визы не перестали выдавать ,а так сидела бы вся эта мышебратия по своих Нижних и Верхних Мухосрансках бо не куй шастать.
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30.06.2022 07:07
+8
Для возз'єднання сім'ї треба з Бельгії за порєбрік висилати. Бельгійці, не дякуйте
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30.06.2022 07:59
+4
раша - країна терорист!
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30.06.2022 07:59
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Жалко что и рабочие визы не перестали выдавать ,а так сидела бы вся эта мышебратия по своих Нижних и Верхних Мухосрансках бо не куй шастать.
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30.06.2022 07:07 Ответить
Там велика кількість учених хоче покинути рашу. Такі кругом потрібні
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30.06.2022 07:11 Ответить
Именно. Мозги должны убегать из рАисси
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30.06.2022 08:24 Ответить
Так пусть для таких введут зелёные карты, как американцы ввели - оценивать полезность индивидуально. И без семей.
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30.06.2022 10:50 Ответить
Треба нашим дипломатам топити за відміну усіх віз, в тч робочих, усім, хто має терористичний паспорт параші
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30.06.2022 07:29 Ответить
Утечку мозгов нужно сильно поощрять
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30.06.2022 08:25 Ответить
Інтелектуальні мозги, це не означає неватні, а ватою і так весь світ забитий
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30.06.2022 08:39 Ответить
На фига в ЕС КАЦАПЫ, которые не осудили публично войну в Украине ?

Slava Investor

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Реєстрація: 21.03.2022
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30.06.2022 10:52 Ответить
раша - країна терорист!
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30.06.2022 07:59 Ответить
Для возз'єднання сім'ї треба з Бельгії за порєбрік висилати. Бельгійці, не дякуйте
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30.06.2022 07:59 Ответить
Кацап без проблем поїде зароблять в ненависну Європу. Тим часом десятки тисяч українських чоловіків сидять без горошей , без роботи, не мають чим прогодувати сім'ї. А ЗЕ виродки жирують
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30.06.2022 09:19 Ответить
43 000 на дорозі не валяються. Нехай йдуть служити по мобілізації.
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30.06.2022 09:32 Ответить
Треба спочатку вернути в Україну МОНАТИКа Житкова і 95 квартал с обслуживающим персоналом
а то вони виступають і співають в ЕС НА КАЦАПСЬКОЙ МОВІ.

Европейці , ЯКІ В КОЖНІЙ КРАЇНІ ОРГАНІЗОВАЛИ для українських беженців ЗА РАХУНОК КРАІН, мовні курси своєї мови , У ШОЦІ , шо мітці України на кацапський мові дають концерти
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30.06.2022 10:59 Ответить
Головний рассадник путинферштейнов - це Німеччина. Сюда їдуть росіяни, наче медом помазано. Хтось має з німецькими дипломатами попрацювати, інакше Мельник знов щось образливе скаже.
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30.06.2022 10:42 Ответить
Блин, треба шоб весь ЕС прекратив видачу виз россиянам и белорусам , т к получают они визы в Греции или Франции и спокойно летают и ездят внутри ЕС
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30.06.2022 10:48 Ответить
По Бельгийски!!!
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30.06.2022 11:31 Ответить
 
 