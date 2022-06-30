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Із 1 липня Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.
Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причини припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їхнього оформлення.
Топ коментарі
+15 Olena Lynch
показати весь коментар30.06.2022 07:07
+8 Григорич 3719c178
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+4 Бандерівець
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Slava Investor
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Реєстрація: 21.03.2022
а то вони виступають і співають в ЕС НА КАЦАПСЬКОЙ МОВІ.
Европейці , ЯКІ В КОЖНІЙ КРАЇНІ ОРГАНІЗОВАЛИ для українських беженців ЗА РАХУНОК КРАІН, мовні курси своєї мови , У ШОЦІ , шо мітці України на кацапський мові дають концерти