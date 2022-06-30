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Новини За кордоном
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Бельгія (243) віза (420) Росія (47244) туристи (93)

Із 1 липня Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

паспорт,рф

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причини припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їхнього оформлення.

Також читайте: Велика Британія не дала візи російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Жалко что и рабочие визы не перестали выдавать ,а так сидела бы вся эта мышебратия по своих Нижних и Верхних Мухосрансках бо не куй шастать.
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30.06.2022 07:07
+8
Для возз'єднання сім'ї треба з Бельгії за порєбрік висилати. Бельгійці, не дякуйте
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30.06.2022 07:59
+4
раша - країна терорист!
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30.06.2022 07:59
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Жалко что и рабочие визы не перестали выдавать ,а так сидела бы вся эта мышебратия по своих Нижних и Верхних Мухосрансках бо не куй шастать.
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30.06.2022 07:07 Відповісти
Там велика кількість учених хоче покинути рашу. Такі кругом потрібні
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30.06.2022 07:11 Відповісти
Именно. Мозги должны убегать из рАисси
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30.06.2022 08:24 Відповісти
Так пусть для таких введут зелёные карты, как американцы ввели - оценивать полезность индивидуально. И без семей.
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30.06.2022 10:50 Відповісти
Треба нашим дипломатам топити за відміну усіх віз, в тч робочих, усім, хто має терористичний паспорт параші
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30.06.2022 07:29 Відповісти
Утечку мозгов нужно сильно поощрять
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30.06.2022 08:25 Відповісти
Інтелектуальні мозги, це не означає неватні, а ватою і так весь світ забитий
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30.06.2022 08:39 Відповісти
На фига в ЕС КАЦАПЫ, которые не осудили публично войну в Украине ?

Slava Investor

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Я читаю: 0

Реєстрація: 21.03.2022
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30.06.2022 10:52 Відповісти
раша - країна терорист!
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30.06.2022 07:59 Відповісти
Для возз'єднання сім'ї треба з Бельгії за порєбрік висилати. Бельгійці, не дякуйте
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30.06.2022 07:59 Відповісти
Кацап без проблем поїде зароблять в ненависну Європу. Тим часом десятки тисяч українських чоловіків сидять без горошей , без роботи, не мають чим прогодувати сім'ї. А ЗЕ виродки жирують
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30.06.2022 09:19 Відповісти
43 000 на дорозі не валяються. Нехай йдуть служити по мобілізації.
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30.06.2022 09:32 Відповісти
Треба спочатку вернути в Україну МОНАТИКа Житкова і 95 квартал с обслуживающим персоналом
а то вони виступають і співають в ЕС НА КАЦАПСЬКОЙ МОВІ.

Европейці , ЯКІ В КОЖНІЙ КРАЇНІ ОРГАНІЗОВАЛИ для українських беженців ЗА РАХУНОК КРАІН, мовні курси своєї мови , У ШОЦІ , шо мітці України на кацапський мові дають концерти
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30.06.2022 10:59 Відповісти
Головний рассадник путинферштейнов - це Німеччина. Сюда їдуть росіяни, наче медом помазано. Хтось має з німецькими дипломатами попрацювати, інакше Мельник знов щось образливе скаже.
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30.06.2022 10:42 Відповісти
Блин, треба шоб весь ЕС прекратив видачу виз россиянам и белорусам , т к получают они визы в Греции или Франции и спокойно летают и ездят внутри ЕС
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30.06.2022 10:48 Відповісти
По Бельгийски!!!
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30.06.2022 11:31 Відповісти
 
 