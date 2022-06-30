Із 1 липня Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причини припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їхнього оформлення.

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