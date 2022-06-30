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Украинские воины отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,вуглегірська

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиново и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях  враг отошел, – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты достигли частичного успеха на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
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Слава ЗСУ. Смерть русне
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30.06.2022 08:12 Ответить
******* хлопці їх як тільки можна.
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30.06.2022 08:13 Ответить
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас." (с)
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30.06.2022 08:21 Ответить
 
 