Украинские воины отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиново и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел, – говорится в сообщении.

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