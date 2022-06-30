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Українські воїни відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,вуглегірська

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов, - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Слава ЗСУ. Смерть русне
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30.06.2022 08:12 Відповісти
******* хлопці їх як тільки можна.
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30.06.2022 08:13 Відповісти
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас." (с)
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30.06.2022 08:21 Відповісти
 
 