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Военные комиссариаты в Беларуси изучают возможности проведения скрытой мобилизации, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.

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Suicide Squad. This time literally
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30.06.2022 08:48 Ответить
Как бы пуйло не пытался бубофюрера заставить воевать, тот будет выкручиваться как уж Ну знает он, что если вовремя предать юхло, то возможно даже и не посадят❗Он ждёт момент☝
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30.06.2022 08:52 Ответить
Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити
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30.06.2022 09:05 Ответить
Пуйло таки дожав Лукашенка?
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30.06.2022 09:13 Ответить
"Драники" українцям подавать зібралися! Ну нічого! Не знаю - як там на Волині але на Чернігівщині "лютневого парадого маршу" не буде! Хлопці "зарилися в землю" уздовж всього кордону Почали будувать лінії оборони через день-два після втечі кацапівА пройшло майже три місяці! Так що їм ніяка "прихована мобілізація" не допоможе - просто по "вьосках" стане більше вдов!
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30.06.2022 09:16 Ответить
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30.06.2022 09:19 Ответить
А у них у воєнній формі білі носки?
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30.06.2022 09:37 Ответить
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30.06.2022 09:37 Ответить
Таракан тягне час як може.
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30.06.2022 09:42 Ответить
 
 