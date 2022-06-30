Военные комиссариаты в Беларуси изучают возможности проведения скрытой мобилизации, - Генштаб ВСУ
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Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.
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