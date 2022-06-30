Військові комісаріати у Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться в повідолменні.
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