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Військові комісаріати у Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться в повідолменні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні з Україною, - Мотузяник

Автор: Наталя Джума
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Suicide Squad. This time literally
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30.06.2022 08:48 Відповісти
Как бы пуйло не пытался бубофюрера заставить воевать, тот будет выкручиваться как уж Ну знает он, что если вовремя предать юхло, то возможно даже и не посадят❗Он ждёт момент☝
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30.06.2022 08:52 Відповісти
Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити
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30.06.2022 09:05 Відповісти
Пуйло таки дожав Лукашенка?
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30.06.2022 09:13 Відповісти
"Драники" українцям подавать зібралися! Ну нічого! Не знаю - як там на Волині але на Чернігівщині "лютневого парадого маршу" не буде! Хлопці "зарилися в землю" уздовж всього кордону Почали будувать лінії оборони через день-два після втечі кацапівА пройшло майже три місяці! Так що їм ніяка "прихована мобілізація" не допоможе - просто по "вьосках" стане більше вдов!
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30.06.2022 09:16 Відповісти
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30.06.2022 09:19 Відповісти
А у них у воєнній формі білі носки?
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30.06.2022 09:37 Відповісти
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30.06.2022 09:37 Відповісти
Таракан тягне час як може.
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30.06.2022 09:42 Відповісти
 
 