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Оккупанты хотят полностью отключить украинскую связь в Энергодаре, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

В оккупированном Энергодаре могут отключить украинских мобильных операторов и Интернет-провайдеров, а также заблокировать работу украинской банковской системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре оккупанты прекратили выдавать так называемую "материальную единовременную помощь" пенсионерам по 10 тысяч рублей. То ли деньги кончились, то ли уже набрали вдоволь паспортных данных от пожилых людей для дальнейших мошеннических манипуляций с фейковыми референдумами или чем-то вроде того".

Рашисты объявили, что в Энергодаре открылся пункт приема документов для оформления гражданства РФ и принялись делать широкую рекламную кампанию бумажки с самым низким в мире рейтингом", - говорится в сообщении.

Орлов добавил, что по Энергодару активно распространяются слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичных расчетов в гривне.

29 июня это повлекло за собой большой ажиотаж по снятию наличных с банковских карт.

"Конечно, не бесплатно, а за немалый процент за "обнал" средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно", - отметил Орлов.

В течение последней недели россияне снова взялись и за местных интернет-провайдеров.

"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или хотя бы сделать такую ​​попытку. Именно такая цель является одной из приоритетных для оккупантов", - заявил мэр.

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Здохніть окупанти
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30.06.2022 09:16 Ответить
так схематоз давно отработан, еще в лугандоне
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30.06.2022 09:19 Ответить
Концлагерь рабZeя хоче вернуть советского мертвеца у жизни...
Дохляки с того Света не возвращаюцца...
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30.06.2022 09:23 Ответить
Хватит констатировать хотелки палачей -рашистов‼️Мочите их по-тихомув сортирах‼️Почему Буданов ни хрена не делает , только языком болтает ‼️Бейте их с тыла‼️
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30.06.2022 09:26 Ответить
На противоположном берегу Никополь. Оттуда вполне может доставать моб. связь. Хотя, конечно же, это никак не отменяет паскудства русни.
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30.06.2022 09:53 Ответить
Херсонська область вже мысяць без українського зв'язку. І це така срака. З сусідніх областей не тягне. В запорізькій легша ситуація- обласний центр підконрольний Україні
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30.06.2022 10:41 Ответить
партизанів там не вистачає,
москальня більше нахабніє
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30.06.2022 12:13 Ответить
 
 