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Окупанти хочуть повністю відключити український зв'язок в Енергодарі, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

В окупованому Енергодарі можуть вимкнути українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а також заблокувати роботу української банківської системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В Енергодарі окупанти припинили видавати так звану "матеріальну одноразову допомогу" пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того.

Натомість рашисти оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ і заходилися робити широку рекламну кампанію папірцю з найнижчим в світі рейтингом", - йдеться в повідомленні.

Орлов додав, що Енергодаром активно поширюються чутки про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні.

29 червня це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток.

"Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно", – зазначив Орлов.

Протягом останнього тижня росіяни знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів.

"Анонсовано, що в Енергодар заходить кримський провайдер. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", – заявив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти щодня крадуть чоловіків і жінок з Енергодару заради грошей. Такса - 50 тисяч гривень, - мер Орлов

Автор: Наталя Джума
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Здохніть окупанти
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30.06.2022 09:16 Відповісти
так схематоз давно отработан, еще в лугандоне
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30.06.2022 09:19 Відповісти
Концлагерь рабZeя хоче вернуть советского мертвеца у жизни...
Дохляки с того Света не возвращаюцца...
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30.06.2022 09:23 Відповісти
Хватит констатировать хотелки палачей -рашистов‼️Мочите их по-тихомув сортирах‼️Почему Буданов ни хрена не делает , только языком болтает ‼️Бейте их с тыла‼️
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30.06.2022 09:26 Відповісти
На противоположном берегу Никополь. Оттуда вполне может доставать моб. связь. Хотя, конечно же, это никак не отменяет паскудства русни.
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30.06.2022 09:53 Відповісти
Херсонська область вже мысяць без українського зв'язку. І це така срака. З сусідніх областей не тягне. В запорізькій легша ситуація- обласний центр підконрольний Україні
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30.06.2022 10:41 Відповісти
партизанів там не вистачає,
москальня більше нахабніє
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30.06.2022 12:13 Відповісти
 
 