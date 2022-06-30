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Рашисты обстреляли Юнаковскую громаду на Сумщине, жертв и разрушений нет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром российские оккупанты обстреляли Юнаковскую громаду на Сумщине. Жертв нет.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь на 30 июня была тихой: враг огонь не открывал. Но утро в Юнаковской громаде началось с 4 выстрелов из САУ. Жертв и разрушений, к счастью, нет", - проинформировал глава обладминистрации.
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