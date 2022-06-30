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Рашисти обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині, жертв та руйнувань немає, - ОВА
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Вранці російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині. Жертв немає.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", - поінформував очільник обладміністрації.
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