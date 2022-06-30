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Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну России против Украины.

Об этом Дуда заявил на саммите НАТО в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.

"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.

В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну.

"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.

Читайте также: Ответом на обстрел Кременчуга должно быть усиление военной поддержки Украины, - Дуда
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Топ комментарии
+14
Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
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30.06.2022 11:15
+13
Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
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30.06.2022 11:17
+7
"деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
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30.06.2022 11:17
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А кто их спрашивать будет? Как Куйло скажет, так Лука и прогнётся.
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30.06.2022 11:13 Ответить
Ну это сомнительно****** теряет хватку☝ А бульбаш хитер и ждёт момент для предательства❗
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30.06.2022 11:22 Ответить
Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
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30.06.2022 11:15 Ответить
Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
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30.06.2022 11:17 Ответить
"деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
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30.06.2022 11:17 Ответить
Ми також спочатку думали, що Хуúлобад не полізе...
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30.06.2022 11:19 Ответить
А це як? Оголость війну, чи що? Так це не у стилі бульбенфюрера. Він у всьому копіює парашу, а оскільки для параші це спецоперація, то про яке оголошення війни можна казати?
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30.06.2022 11:19 Ответить
А шо, Дуда повинен вийти і сказати: так бульбостан от от нападе, давайте прєвєнтівно його ядеркою бахнемо
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30.06.2022 11:20 Ответить
так і ***** офіційно (для своїх документів, і відповідно, для міжнародних) не розпочинав війни з Україною. Це в нього "денацифікація" і "допомога ЛДНР"
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30.06.2022 11:26 Ответить
"ссикливий нацизм" як він є
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30.06.2022 11:31 Ответить
 
 