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Новости Экономика
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Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу

Новости Цензор.НЕТ Экономика

електрика

Первый экспорт пошел в направлении Румынии. Государство сможет зарабатывать на этом более 70 млрд грн в год.

Об этом пишет в телеграме глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа межгосударственного пересечения", — написал он.

Шмыгаль отметил, что потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. Это, по его словам, позволит государству получать более 70 млрд грн в год.

Читайте: Энергетическая зависимость Германии от России была создана намеренно и необходимо провести расследование причин создания такой энергозависимости

"После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее в лучшие европейские стандарты. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС", — подытожил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+16
Так можем, виявляється! Навіть в умовах війни! А нафіга тоді зелений Герус у рашки енергію купував?
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30.06.2022 11:49
+10
Кто кроме тебя, лаптеногий, заговорил о веерных отключениях? )))

Какие ж вы убогие там на расее )
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30.06.2022 12:12
+10
У нас тільки 40% економіки працює. Нахєра надлишок електрики, якщо можна заробити в бюджет?
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30.06.2022 12:15
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Так можем, виявляється! Навіть в умовах війни! А нафіга тоді зелений Герус у рашки енергію купував?
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30.06.2022 11:49 Ответить
Ну,Ви ж згаєте відповідь, правда?
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30.06.2022 12:00 Ответить
Це риторичне питання було...
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30.06.2022 12:01 Ответить
Саме так,зелені кремлівські гниди,на кшталт Херус енд Со,втілювали в життя кремлівський сценарій розвитку України!! Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайно,доки гниди не здали Україну остаточно!!!!)))
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30.06.2022 12:01 Ответить
Шмыгаль это делает наперекор и Герусу и Зеле.
Поэтому Шмыгаля Зеля уже хочет снять.
гандон зеленый.
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30.06.2022 12:40 Ответить
Це гниди з одного гнидника!!)))
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30.06.2022 12:43 Ответить
Шмигаль це робить не тому, що такий хороший, а тому, що він людина Ахметова - до уряду він був одним із топ-менеджерів ДТЕК...
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30.06.2022 12:49 Ответить
в вікно подивись, літо на вулиці а не зима
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30.06.2022 12:06 Ответить
Прібарахлітся. (Торгівля на крові).
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30.06.2022 12:14 Ответить
Українська економіка рухнула, от і причина надлишку енергії. Економіка не споживає такої кількості електрики, яку споживала раніше.
Впереді зима. Невідомо чим отоплювати домівки прийдеться.....Газу в самій Європі не вистачає, Україна ж купувала газ в Європі...
Чиновники уже попередили що отплювальний сезон буде дуже тяжкий...
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30.06.2022 12:28 Ответить
Бурштинськии острів давно гнав електрику на Польшу
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30.06.2022 12:05 Ответить
Отдадим электроэнергию в ЕС, а потом верные отключения. Уже сейчас заговорили об этом, а что будет зимой, даже представить не возможно.
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30.06.2022 12:07 Ответить
Кто кроме тебя, лаптеногий, заговорил о веерных отключениях? )))

Какие ж вы убогие там на расее )
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30.06.2022 12:12 Ответить
У нас тільки 40% економіки працює. Нахєра надлишок електрики, якщо можна заробити в бюджет?
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30.06.2022 12:15 Ответить
При этом в самой Европе можно жечь меньше российского газа, то есть к зиме будет меньше воя "накой нам сдалась эта Украина".
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30.06.2022 12:22 Ответить
газ для виробництва електрики ніхто не використовує (окрім зовсім emergency випадків). це дуже дорого. і воя ніякого не буде. Ну може зовсім трошки. Від кацапських лібералів, які ******* рашку, сидячи в Європах.
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30.06.2022 12:55 Ответить
В Германии 15% электричества вырабатывается на газовых станциях, вапщета.
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30.06.2022 16:05 Ответить
Ох, не хвалився б ти передчасно, допоки західне озброєння ППО і ПРО в Україну не надійшло.
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30.06.2022 12:13 Ответить
А куда подевался косоглазый Герус? Он же наладил импорт российской электроэнергии в Украину. Утверждал, что у нас острый дефицит и мы никак не выживем, если не будем покупать у россии?
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30.06.2022 12:19 Ответить
При Ющенко Украина вырабатывала эл.энергии в 6 раз больше чем нужно было для себя...
Внимание вопрос...кто просрал все это после плохого Юща?
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30.06.2022 12:28 Ответить
Яник? ВОНА?
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30.06.2022 12:56 Ответить
До Воны были веерные отключения и расчеты бартером.как раз она и навела порядок
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30.06.2022 15:57 Ответить
Ага, навела Хихикала с ****** в кремльбле
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02.07.2022 01:12 Ответить
А "государство" это кто? )|(ОПа и свояки? Сказали бы: "Украина сможет зарабатывать", - был бы вопрос:" а вся или )|(ОПа?"
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30.06.2022 13:25 Ответить
Будуть віялові відключення?
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30.06.2022 14:46 Ответить
у тебя в башке уже давно "віялові відключення" ?
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30.06.2022 15:21 Ответить
******** отключения!как вы задрали зрадоебы
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30.06.2022 15:58 Ответить
А що це? Я наприклад такого не бачила і не знаю .
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30.06.2022 19:07 Ответить
 
 