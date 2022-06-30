Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу

Первый экспорт пошел в направлении Румынии. Государство сможет зарабатывать на этом более 70 млрд грн в год.

Об этом пишет в телеграме глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа межгосударственного пересечения", — написал он.

Шмыгаль отметил, что потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. Это, по его словам, позволит государству получать более 70 млрд грн в год.

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"После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее в лучшие европейские стандарты. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС", — подытожил Шмыгаль.