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Новини Економіка
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Румунія (665) експорт (724) енергетика (1653) Євросоюз (7042) електроенергія (1910) Денис Шмигаль (2707)

Україна почала експортувати електроенергію до Європи

Новини Цензор.НЕТ Економіка

електрика

Перший експорт пішов в напрямку Румунії. Держава зможе заробляти на цьому понад 70 млдр грн на рік.

Про це пише у телеграмі очільник уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", - написав він.

Шмигаль зазначив, що потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. Це, за його словами, дозволить державі отримувати понад 70 млрд грн на рік.

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"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", - підсумував Шмигаль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Так можем, виявляється! Навіть в умовах війни! А нафіга тоді зелений Герус у рашки енергію купував?
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30.06.2022 11:49
+10
Кто кроме тебя, лаптеногий, заговорил о веерных отключениях? )))

Какие ж вы убогие там на расее )
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30.06.2022 12:12
+10
У нас тільки 40% економіки працює. Нахєра надлишок електрики, якщо можна заробити в бюджет?
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30.06.2022 12:15
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Так можем, виявляється! Навіть в умовах війни! А нафіга тоді зелений Герус у рашки енергію купував?
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30.06.2022 11:49 Відповісти
Ну,Ви ж згаєте відповідь, правда?
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30.06.2022 12:00 Відповісти
Це риторичне питання було...
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30.06.2022 12:01 Відповісти
Саме так,зелені кремлівські гниди,на кшталт Херус енд Со,втілювали в життя кремлівський сценарій розвитку України!! Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайно,доки гниди не здали Україну остаточно!!!!)))
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30.06.2022 12:01 Відповісти
Шмыгаль это делает наперекор и Герусу и Зеле.
Поэтому Шмыгаля Зеля уже хочет снять.
гандон зеленый.
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30.06.2022 12:40 Відповісти
Це гниди з одного гнидника!!)))
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30.06.2022 12:43 Відповісти
Шмигаль це робить не тому, що такий хороший, а тому, що він людина Ахметова - до уряду він був одним із топ-менеджерів ДТЕК...
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30.06.2022 12:49 Відповісти
в вікно подивись, літо на вулиці а не зима
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30.06.2022 12:06 Відповісти
Прібарахлітся. (Торгівля на крові).
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30.06.2022 12:14 Відповісти
Українська економіка рухнула, от і причина надлишку енергії. Економіка не споживає такої кількості електрики, яку споживала раніше.
Впереді зима. Невідомо чим отоплювати домівки прийдеться.....Газу в самій Європі не вистачає, Україна ж купувала газ в Європі...
Чиновники уже попередили що отплювальний сезон буде дуже тяжкий...
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30.06.2022 12:28 Відповісти
Бурштинськии острів давно гнав електрику на Польшу
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30.06.2022 12:05 Відповісти
Отдадим электроэнергию в ЕС, а потом верные отключения. Уже сейчас заговорили об этом, а что будет зимой, даже представить не возможно.
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30.06.2022 12:07 Відповісти
Кто кроме тебя, лаптеногий, заговорил о веерных отключениях? )))

Какие ж вы убогие там на расее )
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30.06.2022 12:12 Відповісти
У нас тільки 40% економіки працює. Нахєра надлишок електрики, якщо можна заробити в бюджет?
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30.06.2022 12:15 Відповісти
При этом в самой Европе можно жечь меньше российского газа, то есть к зиме будет меньше воя "накой нам сдалась эта Украина".
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30.06.2022 12:22 Відповісти
газ для виробництва електрики ніхто не використовує (окрім зовсім emergency випадків). це дуже дорого. і воя ніякого не буде. Ну може зовсім трошки. Від кацапських лібералів, які ******* рашку, сидячи в Європах.
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30.06.2022 12:55 Відповісти
В Германии 15% электричества вырабатывается на газовых станциях, вапщета.
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30.06.2022 16:05 Відповісти
Ох, не хвалився б ти передчасно, допоки західне озброєння ППО і ПРО в Україну не надійшло.
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30.06.2022 12:13 Відповісти
А куда подевался косоглазый Герус? Он же наладил импорт российской электроэнергии в Украину. Утверждал, что у нас острый дефицит и мы никак не выживем, если не будем покупать у россии?
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30.06.2022 12:19 Відповісти
При Ющенко Украина вырабатывала эл.энергии в 6 раз больше чем нужно было для себя...
Внимание вопрос...кто просрал все это после плохого Юща?
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30.06.2022 12:28 Відповісти
Яник? ВОНА?
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30.06.2022 12:56 Відповісти
До Воны были веерные отключения и расчеты бартером.как раз она и навела порядок
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30.06.2022 15:57 Відповісти
Ага, навела Хихикала с ****** в кремльбле
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02.07.2022 01:12 Відповісти
А "государство" это кто? )|(ОПа и свояки? Сказали бы: "Украина сможет зарабатывать", - был бы вопрос:" а вся или )|(ОПа?"
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30.06.2022 13:25 Відповісти
Будуть віялові відключення?
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30.06.2022 14:46 Відповісти
у тебя в башке уже давно "віялові відключення" ?
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30.06.2022 15:21 Відповісти
******** отключения!как вы задрали зрадоебы
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30.06.2022 15:58 Відповісти
А що це? Я наприклад такого не бачила і не знаю .
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30.06.2022 19:07 Відповісти
 
 