Україна почала експортувати електроенергію до Європи

Перший експорт пішов в напрямку Румунії. Держава зможе заробляти на цьому понад 70 млдр грн на рік.

Про це пише у телеграмі очільник уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", - написав він.

Шмигаль зазначив, що потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. Це, за його словами, дозволить державі отримувати понад 70 млрд грн на рік.

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"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", - підсумував Шмигаль.