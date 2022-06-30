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Новости За рубежом Санкции против России
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Продолжаем санкции в отношении транзита в Калининград, - премьер-министр Литвы Шимоните

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что страна продолжит осуществление условий четвертого пакета санкций ЕС и остановит транзит в Калининградскую область других товаров с 10 июля, когда санкции вступят в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Да, как сейчас осуществляем санкции, которые вступили в силу с 17 июня", – сказала она.

По словам премьера, клиенты "Литовских железных дорог" уже об этом информированы.

"Перевозчиков информировали, что с 10 июля вступают в силу определенные установки по санкциям, чтобы они не грузили груз после этой даты", – сказала Шимоните.

Отмечается, что с 17 июня действуют санкции ЕС на перевозку стали и черных металлов через территорию Литвы в Калининградскую область. С 10 июля вступают ограничения на транзит цемента, алкоголя, товары роскоши, а с 10 августа – на уголь и другое твердое ископаемое топливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters
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Топ комментарии
+42
Маленькая (по площади) страна с огромной смелостью и самоуважением!
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30.06.2022 12:15
+36
У Литву обов'язково із родиною з'їздимо
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30.06.2022 12:13
+30
С глубочайшим уважением отношусь к гордому литовскому народу и его лидерам. Различным европейским подху*ловникам есть с кого брать пример.
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30.06.2022 12:16
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У Литву обов'язково із родиною з'їздимо
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30.06.2022 12:13 Ответить
Ч я литовський прапорець поряд з українським почеплю! 🇺🇦 ❤️ 🇱🇹
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30.06.2022 12:22 Ответить
Слава Честь и Повага 🇱🇹🇱🇹🇱🇹‼️❤️💙💛👍👍👍
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30.06.2022 12:39 Ответить
Алкоголь?
ЄС на святе замахнувся?
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30.06.2022 12:14 Ответить
у них там як раз стратегічні запаси культової рослини https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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30.06.2022 12:19 Ответить
уточнюю посилання на стратегічну рослину )
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30.06.2022 12:20 Ответить
Як на мене заборона транзиту алкоголю - це ескалація, навіть більше, привід до використання ядерної зброї. Без алкоголю Калінінград через місяць-два перетвориться на Кенігсберг
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30.06.2022 12:23 Ответить
🤣🤣🤣
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30.06.2022 12:45 Ответить
Маленькая (по площади) страна с огромной смелостью и самоуважением!
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30.06.2022 12:15 Ответить
Литва вошла во вкус! сначала отмудохала кетай - вторую экономику мира, теперь решила отмудохать московию со "второй армией мира"
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30.06.2022 12:19 Ответить
Точно, что в который раз показывает, важны не размеры полуосвоенной, а местами и совсем нет, территории и количество стада баранов( двуногих), а воля, инициатива и способность адекватно воспринимать информацию и делать соответствующие выводы
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30.06.2022 12:20 Ответить
С глубочайшим уважением отношусь к гордому литовскому народу и его лидерам. Различным европейским подху*ловникам есть с кого брать пример.
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30.06.2022 12:16 Ответить
Мне нравится, как маленькая Литва окунула в бочку с дерьмом *****, срущего в чемодан и всю его дикую орду. И сделать он Литве ничего не сможет, только погавкать в ее сторону.
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30.06.2022 12:16 Ответить
Говорят когда чемодан полностью заполняется, то превращается в Скабееву или Симоньян.
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30.06.2022 12:19 Ответить
Маленька країна із великою гордістю викликає повагу та шану!
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30.06.2022 12:17 Ответить
Ось і відповідь на бездарні передруки з русру.
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30.06.2022 12:18 Ответить
Повага країнам Балтії за сміливість та непохитність!
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30.06.2022 12:20 Ответить
🇱🇹💛💚❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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30.06.2022 12:23 Ответить
Маленька Країна, яка не втратила дух величі і сміливості своїх пращурів часів ВКЛ!
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30.06.2022 12:25 Ответить
Вот ЛИТОВЦЫ Иесть ЛИТВИНЫ , а в Беларуси просто завезённые кацапы после Второй Мировой войны и разница в менталитета чуствуется.
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30.06.2022 12:44 Ответить
nazivaetsa - obtekai rusnja

respekt Litva !
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30.06.2022 12:25 Ответить
тяжело будет, Брюссель вероятно будет тайно "душить", чтобы не допустить эскалации
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30.06.2022 12:26 Ответить
Kogda informacija uxodit publichnoe prostranstvo, to oni nemogut uze tak dushit... Da i merkelsha uze poludoxlaja kurica nemozet na putina ***** rabotat...
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30.06.2022 13:30 Ответить
Слів нема - РЕСПЕКТ!!!
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30.06.2022 12:32 Ответить
Да . В украинское правительство их точно на работу не пригласят .
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30.06.2022 12:32 Ответить
Вони занадто радикальні для зєрмаковщині у владі. Як вони с такими поглядами будуть заглядати в очі куйлу та сходитись десь по середині?
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30.06.2022 12:36 Ответить
Подивимося чи не зассуть Єврокомісії та змусять скасувати заборону
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30.06.2022 12:35 Ответить
Маленькая страна с большими яйцами.
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30.06.2022 12:37 Ответить
‼️‼️‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО( партия СВОБОДА)

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
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30.06.2022 12:40 Ответить
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30.06.2022 12:41 Ответить
Я я
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30.06.2022 12:57 Ответить
"Бутылочку не выбрасывайте!"
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30.06.2022 13:12 Ответить
Срань рабZеянская должна была вернуть Восточную Пруссию в 1995 году...согласно Договору от 1945 года...срок аренды давно истек...
Крысы мавзолейные...Пеня растет...проценты тоже...
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30.06.2022 12:50 Ответить
Ну а чого влада німецька руба не ставить питання в міжнародних інституціях? Тим більше зараз підходящий момент який треба по швидкому акумулювати. На жаль ******* влада дойчів далека до канцлерів колишніх Аденаура і Кізінгера.
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30.06.2022 13:25 Ответить
Госпожа Шимоните!

Продолжайте шимомонайте кацапапайте!
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30.06.2022 13:10 Ответить
От з кого треба брати приклад Європі!
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30.06.2022 13:33 Ответить
Ačiū, Lietuva!
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30.06.2022 13:45 Ответить
Литва, ви- неймовірні!
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30.06.2022 18:56 Ответить
 
 