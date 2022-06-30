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Продовжуємо санкції щодо транзиту в Калінінград, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте сказала, що країна продовжить виконання умов четвертого пакета санкцій ЄС і зупинить транзит до Калінінградської області інших товарів з 10 липня, коли санкції набудуть чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Так, як зараз здійснюємо санкції, які набули чинності з 17 червня", - сказала вона.

За словами прем'єра, клієнтів "Литовських залізниць" вже про це поінформовано.

"Перевізників інформували, що з 10 липня набувають чинності певні настанови щодо санкцій, щоб вони не вантажили вантаж після цієї дати", - додала Шмионіте.

Зазначається, що з 17 червня діють санкції ЄС на перевезення сталі та чорних металів через територію Литви у Калінінградську область. З 10 липня вступають обмеження на транзит цементу, алкоголю, товарів розкоші, а з 10 серпня – на вугілля та інше тверде викопне паливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Маленькая (по площади) страна с огромной смелостью и самоуважением!
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30.06.2022 12:15
+36
У Литву обов'язково із родиною з'їздимо
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30.06.2022 12:13
+30
С глубочайшим уважением отношусь к гордому литовскому народу и его лидерам. Различным европейским подху*ловникам есть с кого брать пример.
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30.06.2022 12:16
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У Литву обов'язково із родиною з'їздимо
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30.06.2022 12:13 Відповісти
Ч я литовський прапорець поряд з українським почеплю! 🇺🇦 ❤️ 🇱🇹
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30.06.2022 12:22 Відповісти
Слава Честь и Повага 🇱🇹🇱🇹🇱🇹‼️❤️💙💛👍👍👍
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30.06.2022 12:39 Відповісти
Алкоголь?
ЄС на святе замахнувся?
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30.06.2022 12:14 Відповісти
у них там як раз стратегічні запаси культової рослини https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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30.06.2022 12:19 Відповісти
уточнюю посилання на стратегічну рослину )
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30.06.2022 12:20 Відповісти
Як на мене заборона транзиту алкоголю - це ескалація, навіть більше, привід до використання ядерної зброї. Без алкоголю Калінінград через місяць-два перетвориться на Кенігсберг
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30.06.2022 12:23 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.06.2022 12:45 Відповісти
Маленькая (по площади) страна с огромной смелостью и самоуважением!
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30.06.2022 12:15 Відповісти
Литва вошла во вкус! сначала отмудохала кетай - вторую экономику мира, теперь решила отмудохать московию со "второй армией мира"
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30.06.2022 12:19 Відповісти
Точно, что в который раз показывает, важны не размеры полуосвоенной, а местами и совсем нет, территории и количество стада баранов( двуногих), а воля, инициатива и способность адекватно воспринимать информацию и делать соответствующие выводы
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30.06.2022 12:20 Відповісти
С глубочайшим уважением отношусь к гордому литовскому народу и его лидерам. Различным европейским подху*ловникам есть с кого брать пример.
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30.06.2022 12:16 Відповісти
Мне нравится, как маленькая Литва окунула в бочку с дерьмом *****, срущего в чемодан и всю его дикую орду. И сделать он Литве ничего не сможет, только погавкать в ее сторону.
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30.06.2022 12:16 Відповісти
Говорят когда чемодан полностью заполняется, то превращается в Скабееву или Симоньян.
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30.06.2022 12:19 Відповісти
Маленька країна із великою гордістю викликає повагу та шану!
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30.06.2022 12:17 Відповісти
Ось і відповідь на бездарні передруки з русру.
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30.06.2022 12:18 Відповісти
Повага країнам Балтії за сміливість та непохитність!
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30.06.2022 12:20 Відповісти
🇱🇹💛💚❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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30.06.2022 12:23 Відповісти
Маленька Країна, яка не втратила дух величі і сміливості своїх пращурів часів ВКЛ!
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30.06.2022 12:25 Відповісти
Вот ЛИТОВЦЫ Иесть ЛИТВИНЫ , а в Беларуси просто завезённые кацапы после Второй Мировой войны и разница в менталитета чуствуется.
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30.06.2022 12:44 Відповісти
nazivaetsa - obtekai rusnja

respekt Litva !
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30.06.2022 12:25 Відповісти
тяжело будет, Брюссель вероятно будет тайно "душить", чтобы не допустить эскалации
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30.06.2022 12:26 Відповісти
Kogda informacija uxodit publichnoe prostranstvo, to oni nemogut uze tak dushit... Da i merkelsha uze poludoxlaja kurica nemozet na putina ***** rabotat...
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30.06.2022 13:30 Відповісти
Слів нема - РЕСПЕКТ!!!
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30.06.2022 12:32 Відповісти
Да . В украинское правительство их точно на работу не пригласят .
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30.06.2022 12:32 Відповісти
Вони занадто радикальні для зєрмаковщині у владі. Як вони с такими поглядами будуть заглядати в очі куйлу та сходитись десь по середині?
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30.06.2022 12:36 Відповісти
Подивимося чи не зассуть Єврокомісії та змусять скасувати заборону
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30.06.2022 12:35 Відповісти
Маленькая страна с большими яйцами.
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30.06.2022 12:37 Відповісти
‼️‼️‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО( партия СВОБОДА)

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
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30.06.2022 12:40 Відповісти
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30.06.2022 12:41 Відповісти
Я я
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30.06.2022 12:57 Відповісти
"Бутылочку не выбрасывайте!"
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30.06.2022 13:12 Відповісти
Срань рабZеянская должна была вернуть Восточную Пруссию в 1995 году...согласно Договору от 1945 года...срок аренды давно истек...
Крысы мавзолейные...Пеня растет...проценты тоже...
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30.06.2022 12:50 Відповісти
Ну а чого влада німецька руба не ставить питання в міжнародних інституціях? Тим більше зараз підходящий момент який треба по швидкому акумулювати. На жаль ******* влада дойчів далека до канцлерів колишніх Аденаура і Кізінгера.
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30.06.2022 13:25 Відповісти
Госпожа Шимоните!

Продолжайте шимомонайте кацапапайте!
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30.06.2022 13:10 Відповісти
От з кого треба брати приклад Європі!
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30.06.2022 13:33 Відповісти
Ačiū, Lietuva!
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30.06.2022 13:45 Відповісти
Литва, ви- неймовірні!
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30.06.2022 18:56 Відповісти
 
 