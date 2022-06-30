Экспорт в РФ из других стран упал вдвое

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экспорт других стран в Россию сократился в два раза.

Об этом сообщили эксперты Института мировой экономики Петерсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По подсчетам аналитиков, в январе 2022 года страны экспортировали в Россию товары на $22 млрд, в феврале – на $21 млрд, а в апреле – уже на $10,5 млрд.

Экспорт в Россию из стран, поддерживающих санкции, упал на 60%, если сравнивать со средним уровнем во второй половине 2021 года. Значительно сократился и экспорт из стран, не подпадающих под санкции (на 40%).

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Кроме того, сократился и импорт в Россию из Китая. Несмотря на публичную поддержку РФ и отказ от санкций, КНР сократила экспорт в РФ на 38%, что соответствует среднему показателю для стран, не поддержавших санкции.

Эксперты считают, что такое падение связано с тем, что китайские фирмы, нарушающие запрет на продажу так называемых чувствительных товаров в Россию, могут потерять доступ к важнейшим технологиям, товарам и валюте (к санкциям присоединились все основные эмитенты резервной валюты).

При этом Китай не прекращает торговлю с Россией, с начала войны в Украине импорт КНР из России вырос на 66% в денежном выражении (с $6,2 млрд до $10,3 млрд), значительная его часть приходится на нефть, газ и уголь. При этом, как отмечают исследователи, Китай все еще импортирует из России меньше, чем страны Евросоюза.

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Исследователи пришли к выводу, что, несмотря снижение экспорта в Россию, он все еще остается высоким. Таким образом, главный вопрос для прекращения войны в Украине – сможет ли Россия получить все необходимое для продолжения военных действий.