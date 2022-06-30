Експорт до РФ з інших країн впав удвічі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України експорт інших країн до Росії скоротився в два рази.
Про це повідомили експерти Інституту світової економіки Петерсона, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
За підрахунками аналітиків, у січні 2022 року країни експортували до Росії товари на $22 млрд, у лютому – на $21 млрд, а у квітні – уже на $10,5 млрд.
Експорт до Росії з країн, які підтримують санкції, впав на 60%, якщо порівнювати із середнім рівнем у другій половині 2021 року. Значно скоротився й експорт із країн, на які не поширюються санкції, – на 40%.
Крім того, скоротився й імпорт до Росії з Китаю. Незважаючи на публічну підтримку РФ та відмову від санкцій, КНР скоротила експорт до РФ на 38%, що відповідає середньому показнику для країн, які не підтримали санкцій.
Експерти вважають, що таке падіння пов'язане з тим, що китайські фірми, які порушують заборону на продаж чутливих товарів до Росії, можуть втратити доступ до найважливіших технологій, товарів і валюти (до санкцій приєдналися всі основні емітенти резервної валюти).
Водночас Китай не припиняє торгівлі з Росією, від початку війни в Україні його імпорт із Росії зріс на 66% у грошовому вираженні (з $6,2 млрд до $10,3 млрд), значна його частина припадає на нафту, газ та вугілля. Водночас, як зазначають дослідники, Китай досі імпортує з Росії менше, ніж країни Євросоюзу.
Дослідники дійшли висновку, що, незважаючи на зниження, експорт до Росії залишається високим. Отже, головне питання для припинення війни в Україні – чи зможе Росія отримати необхідне для продовження воєнних дій.
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К тому же Московия это колония более кровавого правителя начиная с Петра1. 300 войн на Земле и все с ними считались (боялись). Думаете для Бразилии что то изменилось с грузинской войны в отношениях с Московии? Или вот Япония в контексте Курил? Для мира просто есть возможность отыграться... Но это не точно...
Потому что "свои вложения защищают" А РФ именно такое вложение, это не самостоятельное государство.
А мордорські гроші якраз таки смердять - порохом, згарищем й мертвечиною!
Цей "букет" має назву - "рускій мір"...
Маєте рацію на 30кк голів... А останні 3ккк радіють що нафта тепер дає їм більше прибутку... Це доконаний факт а не москальска пропаганда... Просто тепер ціна Європи за підтримку України б'є по кишені кожного європейця... Тому через рік-два побачимо "стомлення" "партнерів" и прохання "знайти компроміс" на столом... Думаєте "вкидання" в соц.мережах про "референдум" стосовно ЛДНР не було "тестом"?
А взагалі як дивитесь на "вагнергейт" та "референдум" про продаж землі?
P.s. Я радий був щоб держави не лізли в справи інших, хто поліз перетворювався на море/океан...
Но розумію що москалі то лишень поневолений інструмент...
Вопрос....зачем...Ответ...
Премьер Британии Борис Джонсон и президент США Байден хотят отобрать последние Крохи с мавзолейных ублюдков....