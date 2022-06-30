Експорт до РФ з інших країн впав удвічі

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України експорт інших країн до Росії скоротився в два рази.

Про це повідомили експерти Інституту світової економіки Петерсона, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За підрахунками аналітиків, у січні 2022 року країни експортували до Росії товари на $22 млрд, у лютому – на $21 млрд, а у квітні – уже на $10,5 млрд.

Експорт до Росії з країн, які підтримують санкції, впав на 60%, якщо порівнювати із середнім рівнем у другій половині 2021 року. Значно скоротився й експорт із країн, на які не поширюються санкції, – на 40%.

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Крім того, скоротився й імпорт до Росії з Китаю. Незважаючи на публічну підтримку РФ та відмову від санкцій, КНР скоротила експорт до РФ на 38%, що відповідає середньому показнику для країн, які не підтримали санкцій.

Експерти вважають, що таке падіння пов'язане з тим, що китайські фірми, які порушують заборону на продаж чутливих товарів до Росії, можуть втратити доступ до найважливіших технологій, товарів і валюти (до санкцій приєдналися всі основні емітенти резервної валюти).

Водночас Китай не припиняє торгівлі з Росією, від початку війни в Україні його імпорт із Росії зріс на 66% у грошовому вираженні (з $6,2 млрд до $10,3 млрд), значна його частина припадає на нафту, газ та вугілля. Водночас, як зазначають дослідники, Китай досі імпортує з Росії менше, ніж країни Євросоюзу.

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Дослідники дійшли висновку, що, незважаючи на зниження, експорт до Росії залишається високим. Отже, головне питання для припинення війни в Україні – чи зможе Росія отримати необхідне для продовження воєнних дій.