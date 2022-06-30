Новую партию противотанкового оружия и пулеметов готовится предоставить Украине Швеция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист.
В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.
Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг, 30 июня.
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Топ комментарии
+8 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий30.06.2022 12:48
+5 частный сектор
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+3 Urs
показать весь комментарий30.06.2022 12:44
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Вот это десятикилограммовая М3
А это семикилограммовая М4:
Внимание вопрос...быдло рюZZkoe...а вы точно воевали с братской нацистской Германией)))???
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.