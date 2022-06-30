Новую партию противотанкового оружия и пулеметов готовится предоставить Украине Швеция

Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист.

В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.

Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг, 30 июня.

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