Нову партію протитанкової зброї та кулеметів готується надати Україні Швеція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст.
У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.
Загальна вартість зброї та обладнання становить 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.
Топ коментарі
+8 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.06.2022 12:48
+5 частный сектор
показати весь коментар30.06.2022 12:50
+3 Urs
показати весь коментар30.06.2022 12:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вот это десятикилограммовая М3
А это семикилограммовая М4:
Внимание вопрос...быдло рюZZkoe...а вы точно воевали с братской нацистской Германией)))???
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.