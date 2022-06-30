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Нову партію протитанкової зброї та кулеметів готується надати Україні Швеція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя

Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст.

У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.

Загальна вартість зброї та обладнання становить 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
По Зміїному так делікатно працювала тендітна українська Богдана. Ось така зброя потрібна Україні. Справка, 26 лютого було наказано оп Богдану знищити,щоб не потрапила до рук ворога. Дякую тим,хто наказ не виконав. Україна понад усе
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30.06.2022 12:48
+5
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30.06.2022 12:50
+3
давайте густавов в третьей итерации, тогда дополнительно еще одну гранату можно носить ))
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30.06.2022 12:44
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давайте густавов в третьей итерации, тогда дополнительно еще одну гранату можно носить ))
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30.06.2022 12:44 Відповісти
КГ конечно хороши, но дороговаты и требуют использования только опытными воинами. А вот почему мы ещё при всех помощах и собственном производстве до сих пор не решили вопрос с пулемётами и до сих пор их выпрашиваем, вот это вопрос. Надо его решение "слугам народа" поручить...
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30.06.2022 12:51 Відповісти
из-за своей дешевизны, простоты в обращении и разнообразия боеприпасов Carl Gustaf стал мировым бестселлером, и состоит на вооружении около сорока стран мира, а самая распространенная его модификация М3, которых у нас в армии уже достаточно много, выпускается с 1991 года.
Вот это десятикилограммовая М3


А это семикилограммовая М4:
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30.06.2022 13:35 Відповісти
По Зміїному так делікатно працювала тендітна українська Богдана. Ось така зброя потрібна Україні. Справка, 26 лютого було наказано оп Богдану знищити,щоб не потрапила до рук ворога. Дякую тим,хто наказ не виконав. Україна понад усе
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30.06.2022 12:48 Відповісти
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30.06.2022 12:50 Відповісти
Дамбасу он теж допомагають певні особи: https://t.me/bozhejakekonchene/5842
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30.06.2022 12:51 Відповісти
Насипай, багато зброї не буває.
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30.06.2022 12:51 Відповісти
що б стояв у кожній хаті!
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30.06.2022 12:56 Відповісти
Кажуть злые люди на рабZee шо українське військо готує нацистський блок НАТО...
Внимание вопрос...быдло рюZZkoe...а вы точно воевали с братской нацистской Германией)))???
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30.06.2022 12:58 Відповісти
Так. Воювали. РОА нараховувала близько 200 000 чоловік. За весь період нарукавний знак РОА носили близько 800 000 вояків, хоча не всі вони визнавалися керівництвом РОА.
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30.06.2022 13:40 Відповісти
Лента за лентою набої подавай!
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30.06.2022 13:23 Відповісти
а пяток арчеров с боезапасом?
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30.06.2022 13:37 Відповісти
Президент США Джо Байден наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:47 Відповісти
600 танків і 500 артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських ***********

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.
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30.06.2022 19:14 Відповісти
 
 