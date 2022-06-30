Российский десантный катер, вероятно, взорвался у Мариуполя, - Братчук. ВИДЕО

Десантный катер российских оккупантов проекта "Акула" взорвался на мине возле оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на неназванные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Братчук отметил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения", - написал Братчук.

Официального подтверждения информации пока нет.

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