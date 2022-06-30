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Российский десантный катер, вероятно, взорвался у Мариуполя, - Братчук. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Десантный катер российских оккупантов проекта "Акула" взорвался на мине возле оккупированного Мариуполя Донецкой области.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на неназванные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Братчук отметил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.
"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения", - написал Братчук.
Официального подтверждения информации пока нет.
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показать весь комментарий30.06.2022 13:37
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+15 Инженегр Инженегрович 7a1e6572
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Нехай щастить!
ого, як рано кацапи почали проєктувати, тоді ще ні флоту, ні самої расєї не було навіть в проєкті!