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Российский десантный катер, вероятно, взорвался у Мариуполя, - Братчук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,катер

Десантный катер российских оккупантов проекта "Акула" взорвался на мине возле оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на неназванные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Братчук отметил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения", - написал Братчук.

Официального подтверждения информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять подводных лодок вывела в море РФ из оккупированного Севастополя, - СМИ
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Топ комментарии
+31
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30.06.2022 13:37
+15
Не копай іншому яму.
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30.06.2022 13:37
+15
Мариуполь продолжает свое сражение! Там уже десяток орков подорвалось на территории Азовстали, теперь катер. Кацапов даже руины будут убивать!
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30.06.2022 13:43
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atlichno. effekt bumeranga vs esho prjacue
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30.06.2022 13:36 Ответить
То Зорян і Шкіряк.
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30.06.2022 13:43 Ответить
то жест доброй воли
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30.06.2022 15:30 Ответить
Не копай іншому яму.
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30.06.2022 13:37 Ответить
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30.06.2022 13:37 Ответить
чому один
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30.06.2022 13:37 Ответить
А їх всього залишалось 2 на ЧФ. Тепер 1. Древніший.
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30.06.2022 18:12 Ответить
Киномеханик а где видео?
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30.06.2022 13:38 Ответить
Улыбок оркам и особенно команде катера!
Нехай щастить!
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30.06.2022 13:39 Ответить
"Нам акула-каракула ніпачом, ми акулу-каракулу кірпічом"
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30.06.2022 13:40 Ответить
Шкода в азовському морі акул немає. А от бички є. Бички будуть вгодовані))
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30.06.2022 14:24 Ответить
Ех, якби ще прибрати слово імовірно!
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30.06.2022 13:42 Ответить
Якщо проекту 1176 року то він повинен бути дерев'яним...
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30.06.2022 13:42 Ответить
как и говорил путлер - ещё с печенегами воевал
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30.06.2022 13:45 Ответить
***** він древній 1176
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30.06.2022 13:43 Ответить
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30.06.2022 13:43 Ответить
Мариуполь продолжает свое сражение! Там уже десяток орков подорвалось на территории Азовстали, теперь катер. Кацапов даже руины будут убивать!
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30.06.2022 13:43 Ответить
"десантний катер проєкту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106..." серйозно 900-річна лоханка? то мабуть весла зломались а не підірвалась
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30.06.2022 13:44 Ответить
У 2008 році його добудували і спущений на воду у 2009 році.
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30.06.2022 14:10 Ответить
російський десантний катер проєкту 1176 року
ого, як рано кацапи почали проєктувати, тоді ще ні флоту, ні самої расєї не було навіть в проєкті!
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30.06.2022 13:44 Ответить
Давно пора було замінувати акваторії портів у Чорному і Азовському морях, де шастають рашистські кораблі.
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30.06.2022 13:44 Ответить
хочу побачити анонсоване відео!
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30.06.2022 13:45 Ответить
Одне слово тільки не подобається " імовірно". А так хочеться одразу і на смерть.
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30.06.2022 13:50 Ответить
Акула подавилась.
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30.06.2022 13:52 Ответить
А я стесняюсь спросить: а где в это время были десантники?
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30.06.2022 13:53 Ответить
Гдє билі невідомо, а от куди відправилися - відправилися на обід до риб.
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30.06.2022 14:27 Ответить
Пішли за руцьким корабликом...
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30.06.2022 14:50 Ответить
Наплодили кацапы катеров, уже и мине негде спокойно проплыть.
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30.06.2022 13:54 Ответить
курение на воде?
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30.06.2022 13:57 Ответить
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30.06.2022 14:03 Ответить
Картинка занадто манюня. Ось краща:

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30.06.2022 22:24 Ответить
не курить на воде в жару!
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30.06.2022 14:13 Ответить
Сами насрали,сами и вступили.
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30.06.2022 14:27 Ответить
Маріуполь ще бореться і б'є фашистську годину!
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30.06.2022 14:34 Ответить
То нам ще й Нептун допомагає
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30.06.2022 14:55 Ответить
та ні, то вони курили не там. екіпаж міни почуває себе добре
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30.06.2022 14:57 Ответить
 
 