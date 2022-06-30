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Російський десантний катер, імовірно, підірвався біля Маріуполя, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,катер

Десантний катер російських окупантів проєкту "Акула" підірвався на міні біля окупованого м. Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на неназвані джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Братчук зазначив, що ця інформація ще потребує підтвердження.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо на підтвердження", - написав Братчук.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
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30.06.2022 13:37
+15
Не копай іншому яму.
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30.06.2022 13:37
+15
Мариуполь продолжает свое сражение! Там уже десяток орков подорвалось на территории Азовстали, теперь катер. Кацапов даже руины будут убивать!
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30.06.2022 13:43
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atlichno. effekt bumeranga vs esho prjacue
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30.06.2022 13:36 Відповісти
То Зорян і Шкіряк.
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30.06.2022 13:43 Відповісти
то жест доброй воли
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30.06.2022 15:30 Відповісти
Не копай іншому яму.
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30.06.2022 13:37 Відповісти
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30.06.2022 13:37 Відповісти
чому один
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30.06.2022 13:37 Відповісти
А їх всього залишалось 2 на ЧФ. Тепер 1. Древніший.
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30.06.2022 18:12 Відповісти
Киномеханик а где видео?
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30.06.2022 13:38 Відповісти
Улыбок оркам и особенно команде катера!
Нехай щастить!
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30.06.2022 13:39 Відповісти
"Нам акула-каракула ніпачом, ми акулу-каракулу кірпічом"
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30.06.2022 13:40 Відповісти
Шкода в азовському морі акул немає. А от бички є. Бички будуть вгодовані))
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30.06.2022 14:24 Відповісти
Ех, якби ще прибрати слово імовірно!
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30.06.2022 13:42 Відповісти
Якщо проекту 1176 року то він повинен бути дерев'яним...
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30.06.2022 13:42 Відповісти
как и говорил путлер - ещё с печенегами воевал
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30.06.2022 13:45 Відповісти
***** він древній 1176
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30.06.2022 13:43 Відповісти
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30.06.2022 13:43 Відповісти
Мариуполь продолжает свое сражение! Там уже десяток орков подорвалось на территории Азовстали, теперь катер. Кацапов даже руины будут убивать!
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30.06.2022 13:43 Відповісти
"десантний катер проєкту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106..." серйозно 900-річна лоханка? то мабуть весла зломались а не підірвалась
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30.06.2022 13:44 Відповісти
У 2008 році його добудували і спущений на воду у 2009 році.
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30.06.2022 14:10 Відповісти
російський десантний катер проєкту 1176 року
ого, як рано кацапи почали проєктувати, тоді ще ні флоту, ні самої расєї не було навіть в проєкті!
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30.06.2022 13:44 Відповісти
Давно пора було замінувати акваторії портів у Чорному і Азовському морях, де шастають рашистські кораблі.
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30.06.2022 13:44 Відповісти
хочу побачити анонсоване відео!
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30.06.2022 13:45 Відповісти
Одне слово тільки не подобається " імовірно". А так хочеться одразу і на смерть.
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30.06.2022 13:50 Відповісти
Акула подавилась.
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30.06.2022 13:52 Відповісти
А я стесняюсь спросить: а где в это время были десантники?
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30.06.2022 13:53 Відповісти
Гдє билі невідомо, а от куди відправилися - відправилися на обід до риб.
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30.06.2022 14:27 Відповісти
Пішли за руцьким корабликом...
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30.06.2022 14:50 Відповісти
Наплодили кацапы катеров, уже и мине негде спокойно проплыть.
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30.06.2022 13:54 Відповісти
курение на воде?
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30.06.2022 13:57 Відповісти
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30.06.2022 14:03 Відповісти
Картинка занадто манюня. Ось краща:

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30.06.2022 22:24 Відповісти
не курить на воде в жару!
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30.06.2022 14:13 Відповісти
Сами насрали,сами и вступили.
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30.06.2022 14:27 Відповісти
Маріуполь ще бореться і б'є фашистську годину!
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30.06.2022 14:34 Відповісти
То нам ще й Нептун допомагає
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30.06.2022 14:55 Відповісти
та ні, то вони курили не там. екіпаж міни почуває себе добре
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30.06.2022 14:57 Відповісти
 
 