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Російський десантний катер, імовірно, підірвався біля Маріуполя, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Десантний катер російських окупантів проєкту "Акула" підірвався на міні біля окупованого м. Маріуполя Донецької області.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на неназвані джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Братчук зазначив, що ця інформація ще потребує підтвердження.
"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо на підтвердження", - написав Братчук.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Топ коментарі
+31 Перехватчик
показати весь коментар30.06.2022 13:37
+15 5 копійок
показати весь коментар30.06.2022 13:37
+15 Инженегр Инженегрович 7a1e6572
показати весь коментар30.06.2022 13:43
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Будь ласка, зачекайте...
Нехай щастить!
ого, як рано кацапи почали проєктувати, тоді ще ні флоту, ні самої расєї не було навіть в проєкті!