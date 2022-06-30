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Новости За рубежом
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Литва (2124) НАТО (8949) саммит (1032) Столтенберг (1415) Вильнюс (49)

Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО состоится в Литве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,столтенберг

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально приняли решение о проведении следующего саммита в Вильнюсе в следующем году.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы встретимся в Вильнюсе с лидерами в следующем году", – сказал он.

Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический альянс решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно.

При этом местом проведения была выбрана стран-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.

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Топ комментарии
+7
Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

"Я тут в Украине собрался отдохнуть"
"В Киеве?"
"В питере."
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30.06.2022 15:19
+6
От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
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30.06.2022 14:46
+5
Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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30.06.2022 15:01
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до "наступного року" ще дожити треба
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30.06.2022 14:34 Ответить
Это может спровоцировать путена☝
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30.06.2022 14:41 Ответить
От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
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30.06.2022 14:46 Ответить
А чего не в Хельсинки?
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30.06.2022 14:34 Ответить
касаби із шкіри будуть вилазити, щоб зірвати цей саміт.
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30.06.2022 14:38 Ответить
Скоріше всі кацапи повилазили зі шкіри і перетворилися в личинок
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30.06.2022 14:40 Ответить
оптимістично, головне щоб десь між парканом сувалківського коридору)
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30.06.2022 14:40 Ответить
Не випадково обрали країну-члена НАТО , яка зіткнулася з погрозами з боку московії!!
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30.06.2022 14:45 Ответить
Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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30.06.2022 15:01 Ответить
знак пуйлу, который там пырхается с потешными учениями на Балтике.
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30.06.2022 14:55 Ответить
Ми названі сестри. Україна і Литва. Я і Довіле,моя колега литовка
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30.06.2022 14:58 Ответить
а в Київ краще би підійшов, вибачайте литовці
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30.06.2022 15:16 Ответить
Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

"Я тут в Украине собрался отдохнуть"
"В Киеве?"
"В питере."
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30.06.2022 15:19 Ответить
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30.06.2022 15:35 Ответить
Це "потужна" шарага, яка збирається в часі війни не для того,щоб допомогти Україні,котру на шматки рве рашистська собака,а лише для того,щоб , проголосити наступну зустріч.
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30.06.2022 15:38 Ответить
Ну то воюй асфальтом і 'богданою' 1шт.без натівської зброї раз такий розумний!
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30.06.2022 20:47 Ответить
 
 