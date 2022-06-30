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Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Литві
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року", - сказав він.
Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.
При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.
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