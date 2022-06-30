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Новини За кордоном
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Литва (1538) НАТО (5144) саміт (606) Столтенберг Єнс (1346) Вільнюс (54)

Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Литві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,столтенберг

Лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року", - сказав він.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.

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Топ коментарі
+7
Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

"Я тут в Украине собрался отдохнуть"
"В Киеве?"
"В питере."
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30.06.2022 15:19
+6
От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
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30.06.2022 14:46
+5
Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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30.06.2022 15:01
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до "наступного року" ще дожити треба
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30.06.2022 14:34 Відповісти
Это может спровоцировать путена☝
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30.06.2022 14:41 Відповісти
От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
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30.06.2022 14:46 Відповісти
А чего не в Хельсинки?
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30.06.2022 14:34 Відповісти
касаби із шкіри будуть вилазити, щоб зірвати цей саміт.
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30.06.2022 14:38 Відповісти
Скоріше всі кацапи повилазили зі шкіри і перетворилися в личинок
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30.06.2022 14:40 Відповісти
оптимістично, головне щоб десь між парканом сувалківського коридору)
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30.06.2022 14:40 Відповісти
Не випадково обрали країну-члена НАТО , яка зіткнулася з погрозами з боку московії!!
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30.06.2022 14:45 Відповісти
Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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30.06.2022 15:01 Відповісти
знак пуйлу, который там пырхается с потешными учениями на Балтике.
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30.06.2022 14:55 Відповісти
Ми названі сестри. Україна і Литва. Я і Довіле,моя колега литовка
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30.06.2022 14:58 Відповісти
а в Київ краще би підійшов, вибачайте литовці
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30.06.2022 15:16 Відповісти
Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

"Я тут в Украине собрался отдохнуть"
"В Киеве?"
"В питере."
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30.06.2022 15:19 Відповісти
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30.06.2022 15:35 Відповісти
Це "потужна" шарага, яка збирається в часі війни не для того,щоб допомогти Україні,котру на шматки рве рашистська собака,а лише для того,щоб , проголосити наступну зустріч.
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30.06.2022 15:38 Відповісти
Ну то воюй асфальтом і 'богданою' 1шт.без натівської зброї раз такий розумний!
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30.06.2022 20:47 Відповісти
 
 