Во Львове запретили деятельность УПЦ МП

Львовский городской совет запретил деятельность на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил депутат горсовета Юрий Ломага, информирует Цензор.НЕТ.

Решение было принято на заседание 30 июня. Также под запрет попала Украинская правоверная греко-католическая церковь "Группа Догнала".

"Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер, а учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа мы приняли соответствующее решение", - написал Ломага.

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Напомним, 27 мая Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".