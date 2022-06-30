Во Львове запретили деятельность УПЦ МП
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Львовский городской совет запретил деятельность на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщил депутат горсовета Юрий Ломага, информирует Цензор.НЕТ.
Решение было принято на заседание 30 июня. Также под запрет попала Украинская правоверная греко-католическая церковь "Группа Догнала".
"Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер, а учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа мы приняли соответствующее решение", - написал Ломага.
Напомним, 27 мая Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".
Пожалуйста, подождите...
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
Один знакомый священномонах был музыкантом. Умер ребёнок, ушла жена. В церкви он нашёл себе пристанище.
Другой - из потомственных священников. Пошёл по стопам.
Один был гопником. С друганом приняли парня с длинными волосами за хипана - избили. А парень, из бывших десантников, который мог бы уделать обоих, забрал заявление из милиции - волосы у него были длинные, потому что он к постригу готовился. Гопник пришёл в церковь, чтобы как-то поблагодарить, ну и пошло поехало.
Немецкий студент-медик, ещё в 60е, зашёл на красивое пение в православном храме. И тоже пошло-поехало.
Один грозился стать священником, потому что "это решило бы его финансовые проблемы".
В моём случае - ну, там такой клубок, что распутать сложно. В общем-то и у большинства так, просто со стороны кажется, что виднее.
Но я хотел быть образованным священником, который на каждый вопрос любого иноверца или атеиста сможет дать исчерпывающий ответ. Ну и, раз так, надо добраться до истоков. А там... А дальше у меня, как математика, сработал принцип импликации: если посыл неверный, скорее всего ложен и вывод.
Так или иначе, я всё равно собираюсь стать духовным лицом. Если дождусь победы Украины - стану. Если дождусь победы Украины - стану пастафарианским пастором.
Бо віруючі вірують, що Бог є, а безбожники вірують, що Його немає!
Звучит глупо? Ото ж!
Есть разница между верой в несуществование и неверием в существование.
«Це політичне рішення. Його одностайно підтримали всі депутати міської ради. Це рішення ми скеровуємо Президенту, Голові Верховної ради, Уряду, бо виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій.
Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу», - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
В итоге, не факт что в Киеве это решение "примут". В том числе и по причинам что вы перечислили)
Кучмісти Ze тоді не побачили цього...
Ja-ja!