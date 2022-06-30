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Во Львове запретили деятельность УПЦ МП

Новости Цензор.НЕТ Общество

онуфрій

Львовский городской совет запретил деятельность на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил депутат горсовета Юрий Ломага, информирует Цензор.НЕТ.

Решение было принято на заседание 30 июня. Также под запрет попала Украинская правоверная греко-католическая церковь "Группа Догнала".

"Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер, а учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа мы приняли соответствующее решение", - написал Ломага.

Читайте также: Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах

Напомним, 27 мая Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".
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Топ комментарии
+40
Давно пора !
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30.06.2022 14:55
+36
Вітаю Львів'ян!
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
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30.06.2022 14:57
+36
Отправьте попов РПЦ на расею, ***** им в Украине делать, ******* в рясах
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30.06.2022 14:58
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Давно пора !
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30.06.2022 14:55 Ответить
і по всій Україні
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30.06.2022 15:07 Ответить
Алілуя
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30.06.2022 14:57 Ответить
Вітаю Львів'ян!
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
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30.06.2022 14:57 Ответить
Отправьте попов РПЦ на расею, ***** им в Украине делать, ******* в рясах
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30.06.2022 14:58 Ответить
Чудовий тренд!!!! Його мусять підтримати, щонайменше інші обласні центри України👍 А далі піде як по маслу 😉
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30.06.2022 14:59 Ответить
УПЦ МП давно вже слід перейменувати в СД (Слуги Диявола).
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30.06.2022 14:59 Ответить
Ой, я вас умоляю! Не многовато ли чести?
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30.06.2022 15:11 Ответить
все вірно,якщо центральна влада не діє,треба займатися цими кацапськими попами на місцях
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30.06.2022 14:59 Ответить
Та хто вам таке сказав. То московські попи проявили "жест доброї волі" і самі пішли зі Львова. Ну і ми їм покажемо услід ще один жест🖕
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30.06.2022 15:01 Ответить
Я б взагалі усі біблійні релігії заборонив.
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30.06.2022 15:09 Ответить
Религия опиум для нариду, ой народу
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30.06.2022 15:10 Ответить
В оригинале :"Религия - опиум народа". Смысл можно трактовать двояко
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30.06.2022 15:22 Ответить
Ничто не делает человека большим атеистом, чем изучение собственной религии в научно-историческом контексте.
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30.06.2022 15:13 Ответить
Совершенно верно, хотя я ничиво ниизучал
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30.06.2022 15:18 Ответить
А я всерьёз подумывал стать священником...
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30.06.2022 15:52 Ответить
Это сильно. Один вопрос - с чего такое приходит людям в голову? Это озарение, несчастье, просто течение реки или Он есть?
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30.06.2022 15:56 Ответить
Что именно приходит в голову? Стать священником? Очень по-разному, на самом деле.

Один знакомый священномонах был музыкантом. Умер ребёнок, ушла жена. В церкви он нашёл себе пристанище.

Другой - из потомственных священников. Пошёл по стопам.

Один был гопником. С друганом приняли парня с длинными волосами за хипана - избили. А парень, из бывших десантников, который мог бы уделать обоих, забрал заявление из милиции - волосы у него были длинные, потому что он к постригу готовился. Гопник пришёл в церковь, чтобы как-то поблагодарить, ну и пошло поехало.

Немецкий студент-медик, ещё в 60е, зашёл на красивое пение в православном храме. И тоже пошло-поехало.

Один грозился стать священником, потому что "это решило бы его финансовые проблемы".

В моём случае - ну, там такой клубок, что распутать сложно. В общем-то и у большинства так, просто со стороны кажется, что виднее.

Но я хотел быть образованным священником, который на каждый вопрос любого иноверца или атеиста сможет дать исчерпывающий ответ. Ну и, раз так, надо добраться до истоков. А там... А дальше у меня, как математика, сработал принцип импликации: если посыл неверный, скорее всего ложен и вывод.

Так или иначе, я всё равно собираюсь стать духовным лицом. Если дождусь победы Украины - стану. Если дождусь победы Украины - стану пастафарианским пастором.
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30.06.2022 16:27 Ответить
Каким, прошу прощения, пастором?
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30.06.2022 16:35 Ответить
Пастафарианским - свидетелем Летающего Макаронного Монстра. Аркадий Бабченко, кстати, епископ веры пастафарианской.
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30.06.2022 17:04 Ответить
Мне такое подходит. Как к вам записаться?
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30.06.2022 17:11 Ответить
Одного разу , в радянській школі, вчителька пояснювала діткам що Бога нема. Давайте , каже, переконаємось - покажемо дулю в небо . Якщо Бог є , то він нас накаже. Всі дружно показали , а Ізя малий щось малює. Вчителька запитала чому він не показує дулю, на що Ізя відповів: -якщо там нікого немає то він і не побачить, а якщо є то навіщо мені з ним сваритись. Я це до того , що якщо не віруючий - не вір , але мовчи . Навіщо тобі з ним сваритись.
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30.06.2022 17:46 Ответить
Парі Паскаля.
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30.06.2022 20:45 Ответить
Ага, залишив би нашу ріднесеньку РУНвіру і ще віруючих безбожників.
Бо віруючі вірують, що Бог є, а безбожники вірують, що Його немає!
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30.06.2022 16:49 Ответить
Скажите, а вы верите в Невидимого Розового Единорога? Нет? То есть, вы верите в то, что Его нет, и значит - Он есть, и вы своим неверием доказываете Его существование.

Звучит глупо? Ото ж!

Есть разница между верой в несуществование и неверием в существование.
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30.06.2022 20:51 Ответить
Шкода що тільки зараз
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30.06.2022 15:09 Ответить
ну что ж...я думаю уже нет сомнений что Львовская обл. самая вменяемая в Украине) Обнял Львовян и завидую вам)
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30.06.2022 15:10 Ответить
Лёд тронулся
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30.06.2022 15:11 Ответить
там еще много псевдопопов надо к уголовной ответственности привлечь за то что десятилетиями вели подрывную деятельность против Украины. Я уже не говорю про экономические преступления.
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30.06.2022 15:14 Ответить
если всякие арахамии, вагнеровские ермаки и прочая дерьмо не в состоянии ликвидировать фсбшное кубло внутри краини, это просто обязан сделать сам украинский народ во имя своего спасения
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30.06.2022 15:15 Ответить
К сожалению, должен вас расстроить. Громкое название статьи не несет никакого реального действия. Вот комментарий Садового по решению :

«Це політичне рішення. Його одностайно підтримали всі депутати міської ради. Це рішення ми скеровуємо Президенту, Голові Верховної ради, Уряду, бо виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій.

Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу», - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
В итоге, не факт что в Киеве это решение "примут". В том числе и по причинам что вы перечислили)
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30.06.2022 18:45 Ответить
Так у Львова соседи адекватные - Эльфы, а на востоке украинцам достались орки да гоблины с троллями
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30.06.2022 15:15 Ответить
Попандос Кирюха пожалуецца на Кучму...типа Данилыч ты зачем обосрал РабZeю...путлера каздла...
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30.06.2022 15:16 Ответить
Пішли додому, на Расєю.
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30.06.2022 15:16 Ответить
... то есть - на ❌уй!
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30.06.2022 15:30 Ответить
Кацапські попи- чемадан-вакзал-расея! Щоб духу вашого тут не було.
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30.06.2022 15:19 Ответить
добра новина....
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30.06.2022 15:19 Ответить
Соня Кошкина типа журналистка..каже шо Украину путлер забрав Ще у січні 2020 року...
Кучмісти Ze тоді не побачили цього...
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30.06.2022 15:20 Ответить
Нарешті хоч хтось знайшовся з головою на плечах, а не як у "какая разница".
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30.06.2022 15:28 Ответить
МП ничто против MP (maschinen pistol).
Ja-ja!
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30.06.2022 15:28 Ответить
Mg- машингевер)
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30.06.2022 16:08 Ответить
Пынька, все идет по плану?
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30.06.2022 15:31 Ответить
Запретний плод солодок?Львів уподобився оркам.Тому будуть санкції від США.Дебіли.
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30.06.2022 15:37 Ответить
Не суди по собі на рахунок Д.,Божу церкву треба очищати..
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30.06.2022 15:40 Ответить
Фсб Росії секту правильно що заборонили,тепер ці місця треба освятити...
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30.06.2022 15:39 Ответить
Очень медленно идёт процесс, депутаты местных советов срут в штаны, наверное боятся анафемы.
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30.06.2022 16:06 Ответить
Заборона сатаноту по всій країні ще не визріла. Треба заборонювати на місцях.
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30.06.2022 16:20 Ответить
Вопрос в том, является ли такое решение законным....
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30.06.2022 16:33 Ответить
Ответ...законо під час війни закривати ворожі гучномовці.
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30.06.2022 17:44 Ответить
Ого! Нє прошло і пол года, як УКРАЇНСЬКИЙ П'ЄМОНТ розродився!
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30.06.2022 16:45 Ответить
УПЦ мають заборонити по всій Україні, бо це є підрозділ ФСБ. Ви бачили "хресні ходи" московських повів в Миколаєві чи Херсоні, які засуджували діяльність окупанта в Україні? Ні і не побачите, то УПЦ це є структура ворога, одні допомагають інформацією і укриттям для ДРГ, і координатами для ракет а інші гадять в голови наріду про "русский мир".
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30.06.2022 17:24 Ответить
Вера - душа народа. Киевская Метрополия Константинопольского Патриархата - с 992 года по 1659 год- одна изсамых легитимных Церквей в Православии- бласловлена материнской Церковью и после Томоса - вернулась домой. РПЦ ( Церьковь финноугров и сектантов, позже крещеных татар - была в схизме с 1441 по1589/год - никто в Православном мире ее не признавал. Подлогом, подкупом, убийствами и принуждением получила статус Патриархии( и сразу амбиции- всея Руси, хотя Русь в то время и близко не входила в состав Московии) Вся история РПЦ - история позора и церковных преступлений( сейчас поп Гундяй открыто призывает к убийствам и мародерству) У этой банды общего с Церковью - как у морской свинки с морем, это отдел убийц ФСБ, до этого КГБ, НКВД........Святая обязанность народа Украины выкинуть их из всех Церквей и Лавр , с позором навсегда запретить....
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30.06.2022 18:02 Ответить
Дякую. Коротко і правдиво!
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30.06.2022 20:31 Ответить
Де СБУ, хіба не видно, що проповідують батюшки цієї "церкви"
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30.06.2022 18:10 Ответить
ВІТАЄМО ЛЬВІВ"ЯН !!!
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30.06.2022 18:17 Ответить
А шмигаль не знайшов доказів. щоб заборонити мп на всій території України. Це у відповідь на звернення до кабміну депутатки з " Голосу ". здається. Інни Совсун. То хто такий шмигаль і як його називати ?
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30.06.2022 18:20 Ответить
Ну нарешті . Більше ці гундяєвські виродки не паскудитимуть мій рідний Львів . Все це російське гамно , треба виривати з корінням з нашої землі .
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30.06.2022 18:53 Ответить
От нарешті..і не пройшло сто років.а ту срань..хоть і гарну..але знести ту короленка нах
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01.07.2022 03:10 Ответить
слава богу!
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01.07.2022 10:13 Ответить
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27.08.2022 13:46 Ответить
тим часом, через намагання внести аналогічну постанову (про заборону діяльності УПЦ МП, як філіалу РПЦ) на розгляд сесії Рівненської обласної ради 12/08.22р. голову облради Сергія Кондрачука новозформованою слугами уродів коаліцією звільнили з посади. І рішенням Рівненського міського суду за позовом Рівненської єпархії РПЦ в Україні зобов'язано Головне управління Нацполіції області відкрити проти нього кримінальне провадження "за системну боротьбу проти" (с, з ухвали суду) них, як осередків "русского мира".
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27.08.2022 14:19 Ответить
 
 