У Львові заборонили діяльність УПЦ МП
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Львівська міська рада заборонила діяльність на території міста Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалили на засідання 30 червня. Також під заборону потрапила Українська правовірна греко-католицька Церква "Група Догнала".
"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - написав Ломага.
Нагадаємо, 27 травня Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але "зі збереженням духовного спілкування".
Будь ласка, зачекайте...
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
Один знакомый священномонах был музыкантом. Умер ребёнок, ушла жена. В церкви он нашёл себе пристанище.
Другой - из потомственных священников. Пошёл по стопам.
Один был гопником. С друганом приняли парня с длинными волосами за хипана - избили. А парень, из бывших десантников, который мог бы уделать обоих, забрал заявление из милиции - волосы у него были длинные, потому что он к постригу готовился. Гопник пришёл в церковь, чтобы как-то поблагодарить, ну и пошло поехало.
Немецкий студент-медик, ещё в 60е, зашёл на красивое пение в православном храме. И тоже пошло-поехало.
Один грозился стать священником, потому что "это решило бы его финансовые проблемы".
В моём случае - ну, там такой клубок, что распутать сложно. В общем-то и у большинства так, просто со стороны кажется, что виднее.
Но я хотел быть образованным священником, который на каждый вопрос любого иноверца или атеиста сможет дать исчерпывающий ответ. Ну и, раз так, надо добраться до истоков. А там... А дальше у меня, как математика, сработал принцип импликации: если посыл неверный, скорее всего ложен и вывод.
Так или иначе, я всё равно собираюсь стать духовным лицом. Если дождусь победы Украины - стану. Если дождусь победы Украины - стану пастафарианским пастором.
Бо віруючі вірують, що Бог є, а безбожники вірують, що Його немає!
Звучит глупо? Ото ж!
Есть разница между верой в несуществование и неверием в существование.
«Це політичне рішення. Його одностайно підтримали всі депутати міської ради. Це рішення ми скеровуємо Президенту, Голові Верховної ради, Уряду, бо виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій.
Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу», - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
В итоге, не факт что в Киеве это решение "примут". В том числе и по причинам что вы перечислили)
Кучмісти Ze тоді не побачили цього...
Ja-ja!