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заборона (955) Львів (2082) УПЦ МП (1096) церква (659)

У Львові заборонили діяльність УПЦ МП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

онуфрій

Львівська міська рада заборонила діяльність на території міста Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засідання 30 червня. Також під заборону потрапила Українська правовірна греко-католицька Церква "Група Догнала".

"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - написав Ломага.

Також читайте: Діяльність УПЦ МП заборонили в Черкасах

Нагадаємо, 27 травня Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але "зі збереженням духовного спілкування".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Давно пора !
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30.06.2022 14:55
+36
Вітаю Львів'ян!
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
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30.06.2022 14:57
+36
Отправьте попов РПЦ на расею, ***** им в Украине делать, ******* в рясах
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30.06.2022 14:58
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30.06.2022 14:55 Відповісти
і по всій Україні
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30.06.2022 15:07 Відповісти
Алілуя
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30.06.2022 14:57 Відповісти
Вітаю Львів'ян!
Треба гнати цю гидоту разом з кацапською армією!
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30.06.2022 14:57 Відповісти
Отправьте попов РПЦ на расею, ***** им в Украине делать, ******* в рясах
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30.06.2022 14:58 Відповісти
Чудовий тренд!!!! Його мусять підтримати, щонайменше інші обласні центри України👍 А далі піде як по маслу 😉
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30.06.2022 14:59 Відповісти
УПЦ МП давно вже слід перейменувати в СД (Слуги Диявола).
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30.06.2022 14:59 Відповісти
Ой, я вас умоляю! Не многовато ли чести?
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30.06.2022 15:11 Відповісти
все вірно,якщо центральна влада не діє,треба займатися цими кацапськими попами на місцях
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30.06.2022 14:59 Відповісти
Та хто вам таке сказав. То московські попи проявили "жест доброї волі" і самі пішли зі Львова. Ну і ми їм покажемо услід ще один жест🖕
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30.06.2022 15:01 Відповісти
Я б взагалі усі біблійні релігії заборонив.
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30.06.2022 15:09 Відповісти
Религия опиум для нариду, ой народу
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30.06.2022 15:10 Відповісти
В оригинале :"Религия - опиум народа". Смысл можно трактовать двояко
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Ничто не делает человека большим атеистом, чем изучение собственной религии в научно-историческом контексте.
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30.06.2022 15:13 Відповісти
Совершенно верно, хотя я ничиво ниизучал
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30.06.2022 15:18 Відповісти
А я всерьёз подумывал стать священником...
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30.06.2022 15:52 Відповісти
Это сильно. Один вопрос - с чего такое приходит людям в голову? Это озарение, несчастье, просто течение реки или Он есть?
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30.06.2022 15:56 Відповісти
Что именно приходит в голову? Стать священником? Очень по-разному, на самом деле.

Один знакомый священномонах был музыкантом. Умер ребёнок, ушла жена. В церкви он нашёл себе пристанище.

Другой - из потомственных священников. Пошёл по стопам.

Один был гопником. С друганом приняли парня с длинными волосами за хипана - избили. А парень, из бывших десантников, который мог бы уделать обоих, забрал заявление из милиции - волосы у него были длинные, потому что он к постригу готовился. Гопник пришёл в церковь, чтобы как-то поблагодарить, ну и пошло поехало.

Немецкий студент-медик, ещё в 60е, зашёл на красивое пение в православном храме. И тоже пошло-поехало.

Один грозился стать священником, потому что "это решило бы его финансовые проблемы".

В моём случае - ну, там такой клубок, что распутать сложно. В общем-то и у большинства так, просто со стороны кажется, что виднее.

Но я хотел быть образованным священником, который на каждый вопрос любого иноверца или атеиста сможет дать исчерпывающий ответ. Ну и, раз так, надо добраться до истоков. А там... А дальше у меня, как математика, сработал принцип импликации: если посыл неверный, скорее всего ложен и вывод.

Так или иначе, я всё равно собираюсь стать духовным лицом. Если дождусь победы Украины - стану. Если дождусь победы Украины - стану пастафарианским пастором.
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30.06.2022 16:27 Відповісти
Каким, прошу прощения, пастором?
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30.06.2022 16:35 Відповісти
Пастафарианским - свидетелем Летающего Макаронного Монстра. Аркадий Бабченко, кстати, епископ веры пастафарианской.
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30.06.2022 17:04 Відповісти
Мне такое подходит. Как к вам записаться?
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30.06.2022 17:11 Відповісти
Одного разу , в радянській школі, вчителька пояснювала діткам що Бога нема. Давайте , каже, переконаємось - покажемо дулю в небо . Якщо Бог є , то він нас накаже. Всі дружно показали , а Ізя малий щось малює. Вчителька запитала чому він не показує дулю, на що Ізя відповів: -якщо там нікого немає то він і не побачить, а якщо є то навіщо мені з ним сваритись. Я це до того , що якщо не віруючий - не вір , але мовчи . Навіщо тобі з ним сваритись.
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30.06.2022 17:46 Відповісти
Парі Паскаля.
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30.06.2022 20:45 Відповісти
Ага, залишив би нашу ріднесеньку РУНвіру і ще віруючих безбожників.
Бо віруючі вірують, що Бог є, а безбожники вірують, що Його немає!
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30.06.2022 16:49 Відповісти
Скажите, а вы верите в Невидимого Розового Единорога? Нет? То есть, вы верите в то, что Его нет, и значит - Он есть, и вы своим неверием доказываете Его существование.

Звучит глупо? Ото ж!

Есть разница между верой в несуществование и неверием в существование.
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30.06.2022 20:51 Відповісти
Шкода що тільки зараз
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30.06.2022 15:09 Відповісти
ну что ж...я думаю уже нет сомнений что Львовская обл. самая вменяемая в Украине) Обнял Львовян и завидую вам)
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30.06.2022 15:10 Відповісти
Лёд тронулся
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30.06.2022 15:11 Відповісти
там еще много псевдопопов надо к уголовной ответственности привлечь за то что десятилетиями вели подрывную деятельность против Украины. Я уже не говорю про экономические преступления.
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30.06.2022 15:14 Відповісти
если всякие арахамии, вагнеровские ермаки и прочая дерьмо не в состоянии ликвидировать фсбшное кубло внутри краини, это просто обязан сделать сам украинский народ во имя своего спасения
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30.06.2022 15:15 Відповісти
К сожалению, должен вас расстроить. Громкое название статьи не несет никакого реального действия. Вот комментарий Садового по решению :

«Це політичне рішення. Його одностайно підтримали всі депутати міської ради. Це рішення ми скеровуємо Президенту, Голові Верховної ради, Уряду, бо виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій.

Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу», - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
В итоге, не факт что в Киеве это решение "примут". В том числе и по причинам что вы перечислили)
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30.06.2022 18:45 Відповісти
Так у Львова соседи адекватные - Эльфы, а на востоке украинцам достались орки да гоблины с троллями
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30.06.2022 15:15 Відповісти
Попандос Кирюха пожалуецца на Кучму...типа Данилыч ты зачем обосрал РабZeю...путлера каздла...
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30.06.2022 15:16 Відповісти
Пішли додому, на Расєю.
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30.06.2022 15:16 Відповісти
... то есть - на ❌уй!
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30.06.2022 15:30 Відповісти
Кацапські попи- чемадан-вакзал-расея! Щоб духу вашого тут не було.
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30.06.2022 15:19 Відповісти
добра новина....
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30.06.2022 15:19 Відповісти
Соня Кошкина типа журналистка..каже шо Украину путлер забрав Ще у січні 2020 року...
Кучмісти Ze тоді не побачили цього...
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30.06.2022 15:20 Відповісти
Нарешті хоч хтось знайшовся з головою на плечах, а не як у "какая разница".
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30.06.2022 15:28 Відповісти
МП ничто против MP (maschinen pistol).
Ja-ja!
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30.06.2022 15:28 Відповісти
Mg- машингевер)
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30.06.2022 16:08 Відповісти
Пынька, все идет по плану?
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30.06.2022 15:31 Відповісти
Запретний плод солодок?Львів уподобився оркам.Тому будуть санкції від США.Дебіли.
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30.06.2022 15:37 Відповісти
Не суди по собі на рахунок Д.,Божу церкву треба очищати..
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30.06.2022 15:40 Відповісти
Фсб Росії секту правильно що заборонили,тепер ці місця треба освятити...
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Очень медленно идёт процесс, депутаты местных советов срут в штаны, наверное боятся анафемы.
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30.06.2022 16:06 Відповісти
Заборона сатаноту по всій країні ще не визріла. Треба заборонювати на місцях.
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30.06.2022 16:20 Відповісти
Вопрос в том, является ли такое решение законным....
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30.06.2022 16:33 Відповісти
Ответ...законо під час війни закривати ворожі гучномовці.
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30.06.2022 17:44 Відповісти
Ого! Нє прошло і пол года, як УКРАЇНСЬКИЙ П'ЄМОНТ розродився!
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30.06.2022 16:45 Відповісти
УПЦ мають заборонити по всій Україні, бо це є підрозділ ФСБ. Ви бачили "хресні ходи" московських повів в Миколаєві чи Херсоні, які засуджували діяльність окупанта в Україні? Ні і не побачите, то УПЦ це є структура ворога, одні допомагають інформацією і укриттям для ДРГ, і координатами для ракет а інші гадять в голови наріду про "русский мир".
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30.06.2022 17:24 Відповісти
Вера - душа народа. Киевская Метрополия Константинопольского Патриархата - с 992 года по 1659 год- одна изсамых легитимных Церквей в Православии- бласловлена материнской Церковью и после Томоса - вернулась домой. РПЦ ( Церьковь финноугров и сектантов, позже крещеных татар - была в схизме с 1441 по1589/год - никто в Православном мире ее не признавал. Подлогом, подкупом, убийствами и принуждением получила статус Патриархии( и сразу амбиции- всея Руси, хотя Русь в то время и близко не входила в состав Московии) Вся история РПЦ - история позора и церковных преступлений( сейчас поп Гундяй открыто призывает к убийствам и мародерству) У этой банды общего с Церковью - как у морской свинки с морем, это отдел убийц ФСБ, до этого КГБ, НКВД........Святая обязанность народа Украины выкинуть их из всех Церквей и Лавр , с позором навсегда запретить....
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30.06.2022 18:02 Відповісти
Дякую. Коротко і правдиво!
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30.06.2022 20:31 Відповісти
Де СБУ, хіба не видно, що проповідують батюшки цієї "церкви"
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30.06.2022 18:10 Відповісти
ВІТАЄМО ЛЬВІВ"ЯН !!!
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30.06.2022 18:17 Відповісти
А шмигаль не знайшов доказів. щоб заборонити мп на всій території України. Це у відповідь на звернення до кабміну депутатки з " Голосу ". здається. Інни Совсун. То хто такий шмигаль і як його називати ?
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30.06.2022 18:20 Відповісти
Ну нарешті . Більше ці гундяєвські виродки не паскудитимуть мій рідний Львів . Все це російське гамно , треба виривати з корінням з нашої землі .
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30.06.2022 18:53 Відповісти
От нарешті..і не пройшло сто років.а ту срань..хоть і гарну..але знести ту короленка нах
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01.07.2022 03:10 Відповісти
слава богу!
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01.07.2022 10:13 Відповісти
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27.08.2022 13:46 Відповісти
тим часом, через намагання внести аналогічну постанову (про заборону діяльності УПЦ МП, як філіалу РПЦ) на розгляд сесії Рівненської обласної ради 12/08.22р. голову облради Сергія Кондрачука новозформованою слугами уродів коаліцією звільнили з посади. І рішенням Рівненського міського суду за позовом Рівненської єпархії РПЦ в Україні зобов'язано Головне управління Нацполіції області відкрити проти нього кримінальне провадження "за системну боротьбу проти" (с, з ухвали суду) них, як осередків "русского мира".
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27.08.2022 14:19 Відповісти
 
 