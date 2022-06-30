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Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Украинские подразделения не планируют отступление из Лисичанска. Противник сейчас не добивается успеха.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в планах подразделений, выполняющих задачи по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Выполняются задания по обороне населенного пункта. Утром противник также начал проведение штурмовых действий по разным направлениям против наших защитников. Войска выполняют задачи, бой продолжается, на это время у противника успехов нет", - сказал Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Утром они вели штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, – Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+44
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30.06.2022 15:55
+30
Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
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30.06.2022 15:55
+18
А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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30.06.2022 16:53
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Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
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30.06.2022 15:55 Ответить
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30.06.2022 15:55 Ответить
Порошенко хороший дипломат, так сказать глава дипломатии, но это его потолок, любовь к стрижке всех и вся испортила его как президента.
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30.06.2022 16:30 Ответить
А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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30.06.2022 16:53 Ответить
Порох був у Донецьку в 14 і зупиняв бульдозер на Майдані, еге ж - ""все йому вдалося" і долар втримати і комуналку і стіну з Яценюком неприступну створити. Пам'ятаємо.
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30.06.2022 18:09 Ответить
Необхідно усувати недоліки в управлінні військами даного напрямку, які, зокрема, мали місце при прориві рашистів у Тошківці, де запізно відреагували артилерією та резервами.
Централізоване управління передбачає повний контроль, а відповідно і безперервний зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально по відношенню до різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
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30.06.2022 16:07 Ответить
Кацы пишут, что взяли Приволье.
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30.06.2022 16:11 Ответить
Гиркин об этом два дня назад писал
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30.06.2022 16:15 Ответить
Херово. Значит есть переправа через реку.
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30.06.2022 16:21 Ответить
Є відосік, як вони доїхали до річки біля привілля. На тому відосік і закінчується, невідомо чи дійсно хтось переправився через річку у село.
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30.06.2022 16:23 Ответить
Хлопцы мочите этих тварей безжалостно. Простите но у меня свои причины.
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30.06.2022 16:14 Ответить
От не потрібно ніяких заяв.
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30.06.2022 16:19 Ответить
Заяви завжди робляться з певною метою
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30.06.2022 16:23 Ответить
Конечно же планы ухода из Лисичанска в ГШ есть, потому как сложившаяся ситуация указывает более чем возможное окружение.
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30.06.2022 16:22 Ответить
Це типу готуйтеся, Лисичанськ теж здамо....
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30.06.2022 16:22 Ответить
А якщо й здадуть , яке буде в тому лихо, якщо вояків збережуть ?!

На той момент все одно Лисичанська вже не буде як міста , а буде груда каміння й суцільні руїни .
Орки інакше воювати не вміють .
Армія важливійша за каміння !
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30.06.2022 16:34 Ответить
А Ви хоч в кусті , скільки гарних хлопців-профі загинуло через те , що хтось з високого начхальства цеплявся за Золоте обома зубами ?!
Лисичанськ є сенс утримувати виключно, якщо траса Бахмут-Лисичанськ не захопленна будь де оркськими утирками !
Якщо це (не дай боже) станется , то сенсу нема цеплятися за той Лисичанськ й нараджати наше війського на загрозу оточення (а хоч й тактичного) .
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30.06.2022 17:02 Ответить
З Маріуполя не пішли і що? 2000 у полоні
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30.06.2022 16:40 Ответить
Ви радієте від того , що хлопці в полоні ?
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30.06.2022 16:45 Ответить
Нічого я не радію, просто констатую факт
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30.06.2022 17:53 Ответить
Таким як ви , не потрібно щось говорити - вас потрібно пи@ дити за ваш
чорний язик !
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30.06.2022 16:47 Ответить
Вообще Громов должен работать оперативнее и не лукавить, Лисичанский НПЗ и рядом находящийся завод резино-технических изделий уже захвачены врагом и они заканчивают зачистку промзоны,а их передовые части начали бои с защитниками ВСУ ,на окраине Лисичанска,это примерно 5-6 км от заводов. РосСМИ сообщают, что при защите Лисичанского НПЗ погиб комбат 93 бригады ВСУ и опубликовано его фото (расплывчатое лицо). Неизвестно насколько это правдивая инфа. В том р-не ранее находился Бутусов,он может дать ТОЧНУЮ информацию, может что-то сообщит.
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30.06.2022 16:37 Ответить
Нам не потрібні брехливі новини із росСмі !
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30.06.2022 16:40 Ответить
Побачимо,чи брешуть,чи ні.
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30.06.2022 16:44 Ответить
Це рашинська чорнуха !!
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30.06.2022 16:49 Ответить
Местные пишут со стороны старой краснянки не прекращается круглосуточно артиллерийский огонь по Лисичанску . То есть наши не подавляют артиллерийским огнем эту артиллерию или нет(вроде уже получили три топора и т.д) или отвели артиллерию к сдаче города, чтобы перемолоть боевые подразделения, как Петя Дебальцево (но тогда Меркель требовала), а сейчас кто стамбульские или оманские договоры?
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30.06.2022 16:54 Ответить
Я б не розглядав всерйоз що кажуть місцеві. Люди плутають артилерію, міномети, напрямок, відстань, не розрізняють чи то орки, чи наші. А тут прямо такі глибокі висновки хто що куди відвів і для чого.
Чи тут головне було про Петю, оманських і стамбульських?
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30.06.2022 17:18 Ответить
Вас устроит ответ,что отлично мы побеждаем.
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30.06.2022 17:27 Ответить
Мені не потрібна ваша відповідь взагалі. Маю чудові джерела інформації в місцях подій, а багато чого бачу на власні очі. Але цю інформацію в основному тримаю при собі. Було б краще якби і ви свої домисли залишили при собі і не патякали що там куди і звідки відвели, тим більше якщо це повна нісенітниця. Але оскільки у нас свобода слова (в тому числі вигадок і брехні), тож пишіть.
Чи ми перемагаємо? Поки ні. Але стоїмо.
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30.06.2022 17:40 Ответить
Пытаться вести арт дуэли в районе Лисичанска для ВСУ почти не реально. В районе самого города уже несколько недель как основательно нарушено снабжение. Если там и была артиллерия - у неё уже острый дефицит снарядов. Если стрелять со стороны - город находится на вершине узкого длинного выступа (а сейчас, уже практически в котле глубоко в тылу). РФ с лёгкостью может стрелять из за Северского донца, чуть не в упор. А ВСУ чтоб туда достать, придётся подойти очень близко к линии фронта. Что из района Бахмута, что из района Славянска Крамоторска, до линии фронта буквально километров 10 - 15
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30.06.2022 19:18 Ответить
При майже оточеному Лисичанську арта уже йому не допоможе, якщо не у 2-3 рази більш далекобійна, інакше будуть обстрілювати з усіх сторін. Тут залишається лише вивести особовий склад з оточення.
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30.06.2022 20:09 Ответить
Гибель бойцов буде якщо йти в наступ особовим складом з танками. Якщо наступати артою (так як роблять рашисти) із значною перевагою, то все буде навпаки. А є сили для наступу чи немає, знає тільки гш.
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30.06.2022 20:16 Ответить
Идешь ка ты найух со своими, ****, союзными войсками, пИтух
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30.06.2022 20:46 Ответить
Кацапами сильно смердить
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30.06.2022 17:16 Ответить
Лисичанску можно сказать уже всё... Все дороги перерезаны.
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30.06.2022 17:18 Ответить
еще 1 дорога есть но простреливается
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30.06.2022 19:34 Ответить
Краже зберегти хлопців. надто швидко росіяни оточують Лисичанськ
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30.06.2022 18:01 Ответить
Проблема для кацапів у тому, що вони не зможуть створити там щільне оточення, як у Маріуполі. Їх просто з тилу буде крити наша арта і РСЗО.
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30.06.2022 18:17 Ответить
Лисичанск 2 Мариуполь но уже с возможностью деблокады, так что оставлять не стоит
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30.06.2022 19:35 Ответить
Генштаб походу в Лисичанську сидить, йому там заібісь і "я атсюда нє уєду". Ото вже таланти на цензорі сидять!)))
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30.06.2022 19:53 Ответить
війна - це мистецтво обману. Якщо так каже ГШ, то напевно що сдадуть. Все на це вказує, зокрема оперативні умови що там склалися
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30.06.2022 22:10 Ответить
Хімік-характерник@geterogen

Може хто не знав, Лисичанський НПЗ, який належить ТНК, був ще у 2014му зупинений і всі каталізатори вивезено в московію.
Скоріш за все і найважливіші агрегати і автоматику також.
Зараз московити його доруйнують і....... і подаватимуть в суд на Україну щодо компенсації збитків?
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30.06.2022 23:29 Ответить
Тепер головне, щоб туди не припхалась безумна безугла!
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30.06.2022 23:54 Ответить
 
 