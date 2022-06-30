Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские подразделения не планируют отступление из Лисичанска. Противник сейчас не добивается успеха.
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас в планах подразделений, выполняющих задачи по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Выполняются задания по обороне населенного пункта. Утром противник также начал проведение штурмовых действий по разным направлениям против наших защитников. Войска выполняют задачи, бой продолжается, на это время у противника успехов нет", - сказал Громов.
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землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
Централізоване управління передбачає повний контроль, а відповідно і безперервний зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально по відношенню до різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
На той момент все одно Лисичанська вже не буде як міста , а буде груда каміння й суцільні руїни .
Орки інакше воювати не вміють .
Армія важливійша за каміння !
Лисичанськ є сенс утримувати виключно, якщо траса Бахмут-Лисичанськ не захопленна будь де оркськими утирками !
Якщо це (не дай боже) станется , то сенсу нема цеплятися за той Лисичанськ й нараджати наше війського на загрозу оточення (а хоч й тактичного) .
чорний язик !
Чи тут головне було про Петю, оманських і стамбульських?
Чи ми перемагаємо? Поки ні. Але стоїмо.
Може хто не знав, Лисичанський НПЗ, який належить ТНК, був ще у 2014му зупинений і всі каталізатори вивезено в московію.
Скоріш за все і найважливіші агрегати і автоматику також.
Зараз московити його доруйнують і....... і подаватимуть в суд на Україну щодо компенсації збитків?