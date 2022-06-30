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Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб
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Українські підрозділи не планують відступ від Лисичанська. Противник зараз не має успіху.
Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі в планах підрозділів, які виконують завдання з оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступати. Завдання виконують з оборони населеного пункту. Вранці противник також почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших оборонців. Війська виконують завдання, бій триває, на це час у противника успіху немає", - сказав Громов.
Топ коментарі
+44 Right Right 2d264255
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+18 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.06.2022 16:53
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землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
Централізоване управління передбачає повний контроль, а відповідно і безперервний зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально по відношенню до різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
На той момент все одно Лисичанська вже не буде як міста , а буде груда каміння й суцільні руїни .
Орки інакше воювати не вміють .
Армія важливійша за каміння !
Лисичанськ є сенс утримувати виключно, якщо траса Бахмут-Лисичанськ не захопленна будь де оркськими утирками !
Якщо це (не дай боже) станется , то сенсу нема цеплятися за той Лисичанськ й нараджати наше війського на загрозу оточення (а хоч й тактичного) .
чорний язик !
Чи тут головне було про Петю, оманських і стамбульських?
Чи ми перемагаємо? Поки ні. Але стоїмо.
Може хто не знав, Лисичанський НПЗ, який належить ТНК, був ще у 2014му зупинений і всі каталізатори вивезено в московію.
Скоріш за все і найважливіші агрегати і автоматику також.
Зараз московити його доруйнують і....... і подаватимуть в суд на Україну щодо компенсації збитків?