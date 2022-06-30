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Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Українські підрозділи не планують відступ від Лисичанська. Противник зараз не має успіху.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в планах підрозділів, які виконують завдання з оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступати. Завдання виконують з оборони населеного пункту. Вранці противник також почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших оборонців. Війська виконують завдання, бій триває, на це час у противника успіху немає", - сказав Громов.

Також читайте: Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
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30.06.2022 15:55
+30
Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
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30.06.2022 15:55
+18
А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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30.06.2022 16:53
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Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
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30.06.2022 15:55 Відповісти
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30.06.2022 15:55 Відповісти
Порошенко хороший дипломат, так сказать глава дипломатии, но это его потолок, любовь к стрижке всех и вся испортила его как президента.
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30.06.2022 16:30 Відповісти
А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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30.06.2022 16:53 Відповісти
Порох був у Донецьку в 14 і зупиняв бульдозер на Майдані, еге ж - ""все йому вдалося" і долар втримати і комуналку і стіну з Яценюком неприступну створити. Пам'ятаємо.
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30.06.2022 18:09 Відповісти
Необхідно усувати недоліки в управлінні військами даного напрямку, які, зокрема, мали місце при прориві рашистів у Тошківці, де запізно відреагували артилерією та резервами.
Централізоване управління передбачає повний контроль, а відповідно і безперервний зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально по відношенню до різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
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30.06.2022 16:07 Відповісти
Кацы пишут, что взяли Приволье.
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30.06.2022 16:11 Відповісти
Гиркин об этом два дня назад писал
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30.06.2022 16:15 Відповісти
Херово. Значит есть переправа через реку.
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30.06.2022 16:21 Відповісти
Є відосік, як вони доїхали до річки біля привілля. На тому відосік і закінчується, невідомо чи дійсно хтось переправився через річку у село.
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30.06.2022 16:23 Відповісти
Хлопцы мочите этих тварей безжалостно. Простите но у меня свои причины.
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30.06.2022 16:14 Відповісти
От не потрібно ніяких заяв.
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Заяви завжди робляться з певною метою
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30.06.2022 16:23 Відповісти
Конечно же планы ухода из Лисичанска в ГШ есть, потому как сложившаяся ситуация указывает более чем возможное окружение.
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30.06.2022 16:22 Відповісти
Це типу готуйтеся, Лисичанськ теж здамо....
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30.06.2022 16:22 Відповісти
А якщо й здадуть , яке буде в тому лихо, якщо вояків збережуть ?!

На той момент все одно Лисичанська вже не буде як міста , а буде груда каміння й суцільні руїни .
Орки інакше воювати не вміють .
Армія важливійша за каміння !
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30.06.2022 16:34 Відповісти
А Ви хоч в кусті , скільки гарних хлопців-профі загинуло через те , що хтось з високого начхальства цеплявся за Золоте обома зубами ?!
Лисичанськ є сенс утримувати виключно, якщо траса Бахмут-Лисичанськ не захопленна будь де оркськими утирками !
Якщо це (не дай боже) станется , то сенсу нема цеплятися за той Лисичанськ й нараджати наше війського на загрозу оточення (а хоч й тактичного) .
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30.06.2022 17:02 Відповісти
З Маріуполя не пішли і що? 2000 у полоні
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30.06.2022 16:40 Відповісти
Ви радієте від того , що хлопці в полоні ?
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30.06.2022 16:45 Відповісти
Нічого я не радію, просто констатую факт
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30.06.2022 17:53 Відповісти
Таким як ви , не потрібно щось говорити - вас потрібно пи@ дити за ваш
чорний язик !
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30.06.2022 16:47 Відповісти
Вообще Громов должен работать оперативнее и не лукавить, Лисичанский НПЗ и рядом находящийся завод резино-технических изделий уже захвачены врагом и они заканчивают зачистку промзоны,а их передовые части начали бои с защитниками ВСУ ,на окраине Лисичанска,это примерно 5-6 км от заводов. РосСМИ сообщают, что при защите Лисичанского НПЗ погиб комбат 93 бригады ВСУ и опубликовано его фото (расплывчатое лицо). Неизвестно насколько это правдивая инфа. В том р-не ранее находился Бутусов,он может дать ТОЧНУЮ информацию, может что-то сообщит.
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30.06.2022 16:37 Відповісти
Нам не потрібні брехливі новини із росСмі !
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30.06.2022 16:40 Відповісти
Побачимо,чи брешуть,чи ні.
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30.06.2022 16:44 Відповісти
Це рашинська чорнуха !!
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30.06.2022 16:49 Відповісти
Местные пишут со стороны старой краснянки не прекращается круглосуточно артиллерийский огонь по Лисичанску . То есть наши не подавляют артиллерийским огнем эту артиллерию или нет(вроде уже получили три топора и т.д) или отвели артиллерию к сдаче города, чтобы перемолоть боевые подразделения, как Петя Дебальцево (но тогда Меркель требовала), а сейчас кто стамбульские или оманские договоры?
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30.06.2022 16:54 Відповісти
Я б не розглядав всерйоз що кажуть місцеві. Люди плутають артилерію, міномети, напрямок, відстань, не розрізняють чи то орки, чи наші. А тут прямо такі глибокі висновки хто що куди відвів і для чого.
Чи тут головне було про Петю, оманських і стамбульських?
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30.06.2022 17:18 Відповісти
Вас устроит ответ,что отлично мы побеждаем.
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30.06.2022 17:27 Відповісти
Мені не потрібна ваша відповідь взагалі. Маю чудові джерела інформації в місцях подій, а багато чого бачу на власні очі. Але цю інформацію в основному тримаю при собі. Було б краще якби і ви свої домисли залишили при собі і не патякали що там куди і звідки відвели, тим більше якщо це повна нісенітниця. Але оскільки у нас свобода слова (в тому числі вигадок і брехні), тож пишіть.
Чи ми перемагаємо? Поки ні. Але стоїмо.
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30.06.2022 17:40 Відповісти
Пытаться вести арт дуэли в районе Лисичанска для ВСУ почти не реально. В районе самого города уже несколько недель как основательно нарушено снабжение. Если там и была артиллерия - у неё уже острый дефицит снарядов. Если стрелять со стороны - город находится на вершине узкого длинного выступа (а сейчас, уже практически в котле глубоко в тылу). РФ с лёгкостью может стрелять из за Северского донца, чуть не в упор. А ВСУ чтоб туда достать, придётся подойти очень близко к линии фронта. Что из района Бахмута, что из района Славянска Крамоторска, до линии фронта буквально километров 10 - 15
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30.06.2022 19:18 Відповісти
При майже оточеному Лисичанську арта уже йому не допоможе, якщо не у 2-3 рази більш далекобійна, інакше будуть обстрілювати з усіх сторін. Тут залишається лише вивести особовий склад з оточення.
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30.06.2022 20:09 Відповісти
Гибель бойцов буде якщо йти в наступ особовим складом з танками. Якщо наступати артою (так як роблять рашисти) із значною перевагою, то все буде навпаки. А є сили для наступу чи немає, знає тільки гш.
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30.06.2022 20:16 Відповісти
Идешь ка ты найух со своими, ****, союзными войсками, пИтух
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30.06.2022 20:46 Відповісти
Кацапами сильно смердить
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30.06.2022 17:16 Відповісти
Лисичанску можно сказать уже всё... Все дороги перерезаны.
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30.06.2022 17:18 Відповісти
еще 1 дорога есть но простреливается
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30.06.2022 19:34 Відповісти
Краже зберегти хлопців. надто швидко росіяни оточують Лисичанськ
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30.06.2022 18:01 Відповісти
Проблема для кацапів у тому, що вони не зможуть створити там щільне оточення, як у Маріуполі. Їх просто з тилу буде крити наша арта і РСЗО.
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30.06.2022 18:17 Відповісти
Лисичанск 2 Мариуполь но уже с возможностью деблокады, так что оставлять не стоит
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30.06.2022 19:35 Відповісти
Генштаб походу в Лисичанську сидить, йому там заібісь і "я атсюда нє уєду". Ото вже таланти на цензорі сидять!)))
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30.06.2022 19:53 Відповісти
війна - це мистецтво обману. Якщо так каже ГШ, то напевно що сдадуть. Все на це вказує, зокрема оперативні умови що там склалися
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30.06.2022 22:10 Відповісти
Хімік-характерник@geterogen

Може хто не знав, Лисичанський НПЗ, який належить ТНК, був ще у 2014му зупинений і всі каталізатори вивезено в московію.
Скоріш за все і найважливіші агрегати і автоматику також.
Зараз московити його доруйнують і....... і подаватимуть в суд на Україну щодо компенсації збитків?
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30.06.2022 23:29 Відповісти
Тепер головне, щоб туди не припхалась безумна безугла!
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30.06.2022 23:54 Відповісти
 
 