В непризнанном Приднестровье мужчин навязчиво агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - ГУР
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На территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что объявления о наборе публикуются во всех СМИ ПМР, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют.
С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.
Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.
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