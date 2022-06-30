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Новости За рубежом
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армия РФ (15385) Приднестровье (617) разведка (4004) мобилизация (1621)

В непризнанном Приднестровье мужчин навязчиво агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,армія

На территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что объявления о наборе публикуются во всех СМИ ПМР, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют.

С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Также читайте: Мы не видим никаких угроз со стороны Приднестровья, – президент Молдовы Санду
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30.06.2022 17:21 Ответить
Молдова добре влаштувалась і нагадує бульбонію зі знаком якості. Сидять на двох стільцях поширеною дупою.
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30.06.2022 17:26 Ответить
І як потрапити до "спецоперації"?
Через Молдову, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польшу та Литву?
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30.06.2022 17:29 Ответить
Попхнуть до нас.
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30.06.2022 18:01 Ответить
Придністровців агітують стать українським варіантом молдовської страви "кирнецей на гратарі"
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30.06.2022 17:57 Ответить
Придністровська мамалига....
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30.06.2022 18:16 Ответить
Пора прикрывать это коммуняцкое гетто.
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30.06.2022 20:57 Ответить
Кого там агитировать-то? Народ давно разъехался, от хорошей жизни, наверное.
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30.06.2022 22:40 Ответить
 
 