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Киев призывает государства Каспийского региона вынудить Россию к выполнению международных обязательств, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мзс

Украина призывает государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

"Пункт 2 статьи 3 конвенции предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами. Отмечаем, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции", - говорится в заявлении МИД Украины о нарушении РФ Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что 29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", - призвали в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, - МИД
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Жоден договір з кацапськими свинями не вартий паперу на якому він написаний...
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30.06.2022 19:43 Ответить
Чисто для формальности заявить.
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30.06.2022 19:53 Ответить
Верно, все эти страны с богатыми ресурсами, чудовищной коррупцией, фантастически богатой верхушкой и нищим населением. Будут ли они открыто поддерживать Украину с ее демократическими устремлениями? Категоричски нет! Ведь распространение демократии и свободы несет мощную угрозу этим тоталитарным режимам. Вот и держатся за Путина, рассчитывая на его помощь в подавлении свободы и инакомыслия, как это было в Сирии.
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01.07.2022 04:28 Ответить
Детский лепит. Добавить можно ещё княжества Сикким и Бутан.
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30.06.2022 20:16 Ответить
Зря. Уговори вора не воровать.
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30.06.2022 22:49 Ответить
 
 