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Новости Политика Украины
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МИД (6654) Сирия (3023) ОРДЛО (246)

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сирия

В ответ на признание т.н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Доне и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", - заявили в украинском МИД.

Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Читайте: После признания Сирией "государствами" оккупированных территорий Донетчины, никаких отношений Украины с этой страной не будет и против Дамаска усилят санкции, - Зеленский

Отмечается, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, Украина закрыла посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.
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Топ комментарии
+49
Пора з Білоруським федеральним округом також розірвати відносини (*￣3￣)╭
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30.06.2022 16:31
+28
Странно что они еще существуют, Асад - упьlряка такая же как и ху#ло.
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30.06.2022 16:32
+8
Скора Ердоган прідьот-парядак навєдьот...
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30.06.2022 16:39
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Пора з Білоруським федеральним округом також розірвати відносини (*￣3￣)╭
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30.06.2022 16:31 Ответить
Він ні кримнаш ні донбабве не визнав нібито.
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30.06.2022 17:14 Ответить
Странно что они еще существуют, Асад - упьlряка такая же как и ху#ло.
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30.06.2022 16:32 Ответить
А с белойордой?
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30.06.2022 16:38 Ответить
Скора Ердоган прідьот-парядак навєдьот...
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30.06.2022 16:39 Ответить
а c бульбафюрером уже разорвали?
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30.06.2022 16:46 Ответить
Почему шапито 95 это не сделало, еще 3 года назад? Неужели не видели, что сирия лижет пуйлу???
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30.06.2022 16:48 Ответить
надо было еще в 2014, с асадом дружбы не будет
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30.06.2022 16:51 Ответить
А почему именно 3 года назад, а не, например, 4?
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30.06.2022 16:57 Ответить
Хоча це і з запізненням, хоча є питання, чому є відносини з бульболендом, але цей жест можна лише вітати!
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30.06.2022 16:54 Ответить
а в нас були дипвідносини з урядом диктатора Асада? може ви ще й сомалійськими піратами там дружите?
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30.06.2022 16:58 Ответить
Более того, у нас и с рашкой дип. отношения были до 24.02.
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30.06.2022 19:30 Ответить
Воїни тьми вкрали зерно, привезли, а як плату визнали Донбабве, от і вся дипломатія. Як колись говорили класики Отобрать і разделіть овца -топор-деньги, а вже від бабуїнів, билі Ваши сталі наши.
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30.06.2022 17:22 Ответить
это не русские, это путин
это не белорусы, эти лукашенко

это не грузины, это местный олигарх
...
и дальше по шаблону
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30.06.2022 22:03 Ответить
сирию уже давно захватили террористы
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30.06.2022 19:08 Ответить
А серіал свати знімають з показу на росТВ і відзивають до творців шедевру.
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30.06.2022 19:52 Ответить
теперь бы еще с Бульборашкой разорвать, она впрягается в войну на стороне Мордора гораздо активнее чем Сирия
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30.06.2022 20:43 Ответить
Исторически сложилось, что любой ублюдочный диктатор или страна всегда имели дружественные отношения с таким же ублюдочным совком или рахой-последователем чуть позже...
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01.07.2022 00:54 Ответить
давно пора!а Израиль этих тварей почти каждый день обстреливает со своих самолётов!
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01.07.2022 10:09 Ответить
 
 