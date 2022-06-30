Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ответ на признание т.н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Доне и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", - заявили в украинском МИД.
Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.
Отмечается, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, Украина закрыла посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.
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это не белорусы, эти лукашенко
это не грузины, это местный олигарх
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