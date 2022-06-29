После признания Сирией "государствами" оккупированных территорий Донетчины, никаких отношений Украины с этой страной не будет и против Дамаска усилят санкции, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донетчине как государств никаких отношений Украины с этой страной не будет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донетчине. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще больше", – заявил Зеленский.
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Реєстрація:28.06.2022
Кацап явно.
Сирія визнала...
Проти Сирії ж не попрьош!
(гигикає)
А краще заборонити експорт пшениці.
Общеизвестный факт: евробеженцев из Сирии практически невозможно заставить работать. Подобное притягивает подобное. Ждём торжественного открытия посольства зверушек в лугандонии.
Kavkaz Center
@newkc14
·
5 ч
Оказывается Украина до сих пор имела дипломатические отношения с кровавым мясником и массовым убийцей Асадом. Это мы узнали сегодня, когда Асад признал путинские банды "ДНР" и "ЛНР" независимым. Зеленский пригрозил "разорвать отношение с Сирией". А грозить-то. Просто сделай..!