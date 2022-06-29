Сирия собирается признать "независимость" "ЛДНР"

В Сирии решили признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

"Выражая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой народной республики", - сообщили в МИДе страны.

Также эту информацию распространило русское пропагандистское издание РИА Новости.

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