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Сирия собирается признать "независимость" "ЛДНР"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сирія

В Сирии решили признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

"Выражая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой народной республики", - сообщили в МИДе страны.

Также эту информацию распространило русское пропагандистское издание РИА Новости.

Также читайте: У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
заголовок не правильний, має бути : "в росії вирішили, що сирія визнає незалежність лднр"
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29.06.2022 17:03
+15
Мабуть приперли туди вкрадене українське зерно.
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29.06.2022 17:02
+14
как теперь жить?
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29.06.2022 17:03
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Ух ***
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29.06.2022 16:59 Ответить
ужос ... бл...ть
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29.06.2022 17:01 Ответить
как теперь жить?
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29.06.2022 17:03 Ответить
вьі вьібрали вариант а)? Или вьі таки пишете из окопа?
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29.06.2022 19:21 Ответить
ордило нужно уничтожить, что бы не сочиняли про "8 лет бомбили"
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29.06.2022 17:00 Ответить
Эт точно👍Но пока их не освободили и ************ придумывают ***********, можно относится к этому с юмором
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29.06.2022 18:23 Ответить
как то пох,вы еще про признание еретреи напишите_)
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29.06.2022 17:01 Ответить
О тож ******.
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29.06.2022 17:01 Ответить
Не надовго, бо "республіки " уже загинаються
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29.06.2022 17:01 Ответить
Україні треба визнати сирійських курдів і нащадків хрестоносців в Алеппо
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29.06.2022 17:02 Ответить
не признает. из-за турции.
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29.06.2022 17:47 Ответить
Нельзя - побьём сильно горшки с турками. Независимый Курдистан на части территорий Сирии или Ирака - это будет прямая угроза территориальной целостности Турции. Там претензии к туркам на второй день будут.
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29.06.2022 18:18 Ответить
Мабуть приперли туди вкрадене українське зерно.
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29.06.2022 17:02 Ответить
И цистерну с "боярышником
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29.06.2022 17:06 Ответить
Пора бы признать Алеппо христианским городом, который принадлежит Европе.
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29.06.2022 17:03 Ответить
При чому там Європа? Ти знаєш, що Дамаск, найдавніша столиця світу? Сирія дуже давня цивілізація, сім сирійців були римськими і візантійськими імператорами.
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29.06.2022 21:01 Ответить
Дамаск стал цивилизацией именно что при римлянах, византийцах, а позже крестоносцах. Которые и являлись европейцами.
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02.07.2022 10:58 Ответить
заголовок не правильний, має бути : "в росії вирішили, що сирія визнає незалежність лднр"
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29.06.2022 17:03 Ответить
То есть даже мясник асад 4 месяца сомневался? Ну-ну
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29.06.2022 17:07 Ответить
Торгувався)
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29.06.2022 20:12 Ответить
Москалі зруйнували і Сирію,і Донбас,сплюндрували там міста і спровокували мільйонні переселення біженців.Тепер саме час їм визнати один одного...
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29.06.2022 17:08 Ответить
Качество жизни в ЛДНР круто изменится...
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29.06.2022 17:18 Ответить
Сєвєродонецк і Алеппо - міста-побратими знищені на 90%
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29.06.2022 17:22 Ответить
А сама наРФия собирается признавать?
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29.06.2022 17:24 Ответить
вообще-то кацапня их признала перед началом полномасштабной войны!
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29.06.2022 17:40 Ответить
нифига ты спал долго. ну пролистай на новости 21.02.2022
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29.06.2022 17:48 Ответить
я думав що вже давно визнала це классіка північ корея, венесуєла ,абхазія, півн осетія і сірія думав
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29.06.2022 17:31 Ответить
нужнік визнав "незалежність" клозету ...
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29.06.2022 17:35 Ответить
Вопрос только На х у я ? Они ведь хотят аннексировать Лугандон.
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29.06.2022 17:37 Ответить
Чтобы потом было кому признать аннексию. Типа видимость международной поддержки.
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29.06.2022 18:15 Ответить
Щоб на болотах оголосити, що "всьо больше і больше стран піріходят на сторану бабра і прізнают бабмас, ура таварісчі!" і закріпити, як їм здається, перехід лугандону зі статусу невизнаних до статусу частково визнаних утворень
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29.06.2022 18:37 Ответить
НАТО октыла двери Финляндии и Швеции, а ***** одной своей марионеткой "признал" другую=) Мельчит дедушка)
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29.06.2022 17:37 Ответить
Все людоедские режимы признают дырляндию. Это успех....
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29.06.2022 17:39 Ответить
Асаду сроку пока пу при власти. Как только, так и сразу. Оно знает, а вариантов нет у длинного. Пусть. Все занимают свои реальные места. Осталась одна проблема для запада--- Китай. Очень большая проблема. Но опять же, пока пу бегает. Но если каюк, забор узкоглазые перекрасят. К утру.
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29.06.2022 17:41 Ответить
Интересно, ЛНР признает ДНР и наоборот?...
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29.06.2022 17:45 Ответить
Вони хоч знають де це?
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29.06.2022 17:58 Ответить
.. сар признает несуществующее,быдлообразование появится где? в арабских мозгах и что сар купит ворованное у Ukraine.Так по любому мир знает что мацковские болота сподвижники,пособники бандитизма-терроризма как и диктатор сар
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29.06.2022 18:00 Ответить
Вызнает лнднр пусть и по пшеницу едет в лнднр
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29.06.2022 18:06 Ответить
Если так дело и дальше пойдет, то и племена пигмаеев и массаи признают великие республики Донецкого угольного бассейна (ДУБа).
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29.06.2022 18:07 Ответить
Разрыв дипотношений.

А после того, как разберёмся с путиным, внести вклад в усилия международной коалиции для свержения Асада.

Лозунг должен быть простой : "Бог простит - а Украина никого и никогда не прощает".
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29.06.2022 18:13 Ответить
То чого ж Башарчик зупинився? Давай вже відразу оголошуй всю Україну "жітніцей Сірії". Асад у алавітів "Богом" працює - як скаже так і буде. А хто не згодний тому смерть... Може хто ще не знає то алавіти це етнічна меншість лідером якої оголошено Башара Асада. Це також релігійна секта яка захопила владу в країні і на всі посади поставила алавітів. Також тільки алавіти служать в війську Асада і систематично знищують сирійців які складають 78% населення. Так було і є завжди! Як тільки якась етнічна меншина захоплює владу в країні вона починає визискувати і винущувати етнічну більшість. Так само відбулось і в Камбоджі коли етнічна меншина кхмерів які оголосили себе комуністами і захопили владу. Те ж саме відбулося і в нашій історії коли жидобільшовики захопили владу в імперії, а Голодомор відбувся коли в уряді України не було жодного українця - самі жиди та кацапи... А що відбувається сьогодні дивіться самі...
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29.06.2022 18:16 Ответить
шо за недоработка!
Сирия готова признать а талибов упросить не получилось?

провтьік однако
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29.06.2022 19:23 Ответить
пропоную відмінити сірію, якщо ми ії визнали
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29.06.2022 19:25 Ответить
Русня из Сирии ушла, зашла Турция, вопрос: в каком месте сирии сирия?
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29.06.2022 20:30 Ответить
ні.

косяпен запустили іранців....
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29.06.2022 20:37 Ответить
"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки"

у авіації...флоті..розвитку автомобілебудування і виробництва мікроелектроніки..

у майбутньому спільний політ на Марс
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29.06.2022 20:42 Ответить
Да *****.
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29.06.2022 22:15 Ответить
 
 