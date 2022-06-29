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Сирия собирается признать "независимость" "ЛДНР"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Сирии решили признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сирийское госагентство SANA.
"Выражая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой народной республики", - сообщили в МИДе страны.
Также эту информацию распространило русское пропагандистское издание РИА Новости.
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А после того, как разберёмся с путиным, внести вклад в усилия международной коалиции для свержения Асада.
Лозунг должен быть простой : "Бог простит - а Украина никого и никогда не прощает".
Сирия готова признать а талибов упросить не получилось?
провтьік однако
косяпен запустили іранців....
у авіації...флоті..розвитку автомобілебудування і виробництва мікроелектроніки..
у майбутньому спільний політ на Марс