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Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Сирії вирішили визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сирійське держагентство SANA.
"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки", - повідомили в МЗС країни.
Також цю інформацію поширило російське пропагандистське видання РИА Новости.
Топ коментарі
+24 Diesel_Sasha
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+14 Підлога Маккартні
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А после того, как разберёмся с путиным, внести вклад в усилия международной коалиции для свержения Асада.
Лозунг должен быть простой : "Бог простит - а Украина никого и никогда не прощает".
Сирия готова признать а талибов упросить не получилось?
провтьік однако
косяпен запустили іранців....
у авіації...флоті..розвитку автомобілебудування і виробництва мікроелектроніки..
у майбутньому спільний політ на Марс