Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"

У Сирії вирішили визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сирійське держагентство SANA.

"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки", - повідомили в МЗС країни.

Також цю інформацію поширило російське пропагандистське видання РИА Новости.

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