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Новини Політика України
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МЗС (3560) Сирія (1668) ОРДЛО (299)

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сирия

У відповідь на визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", - заявили в українському МЗС.

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський

Зазначається, що у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила посольство в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
Пора з Білоруським федеральним округом також розірвати відносини (*￣3￣)╭
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30.06.2022 16:31
+28
Странно что они еще существуют, Асад - упьlряка такая же как и ху#ло.
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30.06.2022 16:32
+8
Скора Ердоган прідьот-парядак навєдьот...
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30.06.2022 16:39
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Пора з Білоруським федеральним округом також розірвати відносини (*￣3￣)╭
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30.06.2022 16:31 Відповісти
Він ні кримнаш ні донбабве не визнав нібито.
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30.06.2022 17:14 Відповісти
Странно что они еще существуют, Асад - упьlряка такая же как и ху#ло.
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30.06.2022 16:32 Відповісти
А с белойордой?
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30.06.2022 16:38 Відповісти
Скора Ердоган прідьот-парядак навєдьот...
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30.06.2022 16:39 Відповісти
а c бульбафюрером уже разорвали?
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30.06.2022 16:46 Відповісти
Почему шапито 95 это не сделало, еще 3 года назад? Неужели не видели, что сирия лижет пуйлу???
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30.06.2022 16:48 Відповісти
надо было еще в 2014, с асадом дружбы не будет
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30.06.2022 16:51 Відповісти
А почему именно 3 года назад, а не, например, 4?
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30.06.2022 16:57 Відповісти
Хоча це і з запізненням, хоча є питання, чому є відносини з бульболендом, але цей жест можна лише вітати!
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30.06.2022 16:54 Відповісти
а в нас були дипвідносини з урядом диктатора Асада? може ви ще й сомалійськими піратами там дружите?
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30.06.2022 16:58 Відповісти
Более того, у нас и с рашкой дип. отношения были до 24.02.
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30.06.2022 19:30 Відповісти
Воїни тьми вкрали зерно, привезли, а як плату визнали Донбабве, от і вся дипломатія. Як колись говорили класики Отобрать і разделіть овца -топор-деньги, а вже від бабуїнів, билі Ваши сталі наши.
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30.06.2022 17:22 Відповісти
это не русские, это путин
это не белорусы, эти лукашенко

это не грузины, это местный олигарх
...
и дальше по шаблону
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30.06.2022 22:03 Відповісти
сирию уже давно захватили террористы
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30.06.2022 19:08 Відповісти
А серіал свати знімають з показу на росТВ і відзивають до творців шедевру.
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30.06.2022 19:52 Відповісти
теперь бы еще с Бульборашкой разорвать, она впрягается в войну на стороне Мордора гораздо активнее чем Сирия
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30.06.2022 20:43 Відповісти
Исторически сложилось, что любой ублюдочный диктатор или страна всегда имели дружественные отношения с таким же ублюдочным совком или рахой-последователем чуть позже...
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01.07.2022 00:54 Відповісти
давно пора!а Израиль этих тварей почти каждый день обстреливает со своих самолётов!
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01.07.2022 10:09 Відповісти
 
 