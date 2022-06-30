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Нафтогаз в июле почти втрое увеличит импорт топлива, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

бензин,бензовоз

Государственный Нафтогаз в июле планирует нарастить импорт топлива с 5,6 тысячи тонн в июне до 15,6 тысячи тонн в июле и хочет стать "лидером на рынке" нефтепродуктов за несколько месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко написал в Фейсбуке.

Он отметил, что Нафтогаз как национальная компания "присоединился к решению задачи по ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов в конце апреля". В среднем за последние месяцы компания наращивала импорт нефтепродуктов в 2,5 раза, в том числе – в 2,8 раза в июле, когда компания планирует импортировать 15,6 тысяч тонн бензина и дизеля.

"Нефтегаз имел возможность законтрактовать в десятки раз большие объемы. Но препятствием для их импорта стали логистические ограничения в доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины. С этой проблемой столкнулся не только мы, но и все другие импортеры", – написал Витренко.

"Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке".

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ооооо, нафтогаз вирішив трамбувати частний бізнес з продажу пального) вітаю)
п.с. ні з чим
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30.06.2022 21:12 Ответить
А виробляти він небажає
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30.06.2022 21:16 Ответить
Де?? В Україні не лишилося жадного діючего НПЗ!!!))
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30.06.2022 21:20 Ответить
Ну про державні АЗС з дешевим пальним українці вже чули неоднаразово!!!)))
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30.06.2022 21:18 Ответить
Ну хтось може відповісти - всі НПЗ розбиті, а заправки Т&Т постійно з бензином!
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30.06.2022 21:26 Ответить
и зарплаты с премиями главное сохраните. а то невдобно получится. скоты.
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30.06.2022 22:44 Ответить
 
 