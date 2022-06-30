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Нафтогаз у липні майже втричі збільшить імпорт пального, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

бензин,бензовоз

Державний Нафтогаз у липні планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і хоче стати "лідером на ринку" нафтопродуктів за декілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав у Фейсбуці.

Він зазначив, що Нафтогаз, як національна компанія "долучився до вирішення задачі з ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня". В середньому протягом останніх місяців компанія нарощувала імпорт нафтопродуктів у 2,5 рази, зокрема – у 2,8 раза у липні, коли компанія планує імпортувати 15,6 тисяч тонн бензину та дизелю.

"Нафтогаз мав можливість законтрактувати в десятки разів більші обсяги. Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України. З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери", – написав Вітренко.

"Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців Нафтогаз може стати лідером на ринку".

Також читайте: Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС

Автор: Роман Свиридович
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ооооо, нафтогаз вирішив трамбувати частний бізнес з продажу пального) вітаю)
п.с. ні з чим
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30.06.2022 21:12 Відповісти
А виробляти він небажає
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30.06.2022 21:16 Відповісти
Де?? В Україні не лишилося жадного діючего НПЗ!!!))
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30.06.2022 21:20 Відповісти
Ну про державні АЗС з дешевим пальним українці вже чули неоднаразово!!!)))
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30.06.2022 21:18 Відповісти
Ну хтось може відповісти - всі НПЗ розбиті, а заправки Т&Т постійно з бензином!
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30.06.2022 21:26 Відповісти
и зарплаты с премиями главное сохраните. а то невдобно получится. скоты.
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30.06.2022 22:44 Відповісти
 
 