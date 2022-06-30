Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в империализме
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Папа Римский Франциск косвенно обвинил РФ в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме" в Украине, назвав конфликт "жестокой и бессмысленной агрессивной войной".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал войну противостоянием христиан друг против друга.
"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между находящимися в конфликте народами, чрезвычайно актуально в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие христиане воюют друг с другом", - сказал Папа. .
Франциск, имея в виду Россию, также сказал, что все должны "признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, провозглашенным Иисусом".
Отметим, что второй день подряд Папа Римский говорил о войне в Украине. Вчера он осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.
Пожалуйста, подождите...
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.
Десь сюди збиралося їхати.
для хитрих людей, наступає тупість і словоблуддя !!
Про кого йдеться не важко здогадатись !!
не у тортурах
не в геноциді
в імперіалізмі
не нагадуйте мені будь ласка за хрещений хід з подачі папи на пасху, коли жертва і кат несли один хрест.
поляки, цей папа зламався, пришліть нового, будь ласка!
щоб його сан знову можна було з великої літери писати.
Якщо відвідає тільки Київ то світ зрозуміє що він підтримує Україну.
А якщо відвідає ще й Москву, то росіяни подумають, що він і Росію підтримує.