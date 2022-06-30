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Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в империализме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

папа,франциск

Папа Римский Франциск косвенно обвинил РФ в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме" в Украине, назвав конфликт "жестокой и бессмысленной агрессивной войной".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал войну противостоянием христиан друг против друга.

"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между находящимися в конфликте народами, чрезвычайно актуально в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие христиане воюют друг с другом", - сказал Папа. .

Читайте: Папа Римский назвал обстрел ТЦ в Кременчуге варварской атакой

Франциск, имея в виду Россию, также сказал, что все должны "признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, провозглашенным Иисусом".

Отметим, что второй день подряд Папа Римский говорил о войне в Украине. Вчера он осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.
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Топ комментарии
+10
Хвора на голову та примітивна й лицнмірна істота, ще й расист. Фу.
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.

Десь сюди збиралося їхати.
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30.06.2022 21:22
+6
Старий не значить розумний.
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30.06.2022 21:19
+6
Я дико извиняюсь. А бурятские шаманы - тоже християне?
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30.06.2022 21:22
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Непрямо -- значить криво.
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30.06.2022 21:17 Ответить
Тю, а шо так толерантно? Невже МП відкачує?
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30.06.2022 21:18 Ответить
Старий не значить розумний.
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30.06.2022 21:19 Ответить
Невже на нього Дух Святий зійшов?
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30.06.2022 21:21 Ответить
Пук
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30.06.2022 21:26 Ответить
Хвора на голову та примітивна й лицнмірна істота, ще й расист. Фу.
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.

Десь сюди збиралося їхати.
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30.06.2022 21:22 Ответить
Я дико извиняюсь. А бурятские шаманы - тоже християне?
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30.06.2022 21:22 Ответить
ні, буддисти
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30.06.2022 21:24 Ответить
Фух, прям отлегло
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30.06.2022 21:25 Ответить
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30.06.2022 22:50 Ответить
Християни чи ні не знаю, а фашисти точно!
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30.06.2022 23:21 Ответить
До розумних людей у поважному віці , приходить мудрість , а
для хитрих людей, наступає тупість і словоблуддя !!

Про кого йдеться не важко здогадатись !!
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30.06.2022 21:24 Ответить
Мудрість, дар Божий,котрий дається Господом незалежно від віку тим,хто знає й виконує його заповіді і ходить дорогами його істини.Поважний вік приходить до багатьох.мудрість не приходить.Папа карєрист , котрий любить гроші,і їх слуга,а не слуга Бога.
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30.06.2022 21:38 Ответить
)(уйло непрямо тричі послав Франциска
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30.06.2022 21:25 Ответить
Да кто Ты есть монах иезуит, нищеброд супротив милиардера Гундяева ( оперативное поганяло "Михайлов" по вербовке) он же по совместительству предстоятель рпц.
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30.06.2022 21:26 Ответить
Папі Римському Франциску-потрібно речі називати своїми іменами як вчить Св'яте Євангеліє...
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30.06.2022 21:28 Ответить
Між рядками заяви Папи:
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30.06.2022 21:29 Ответить
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30.06.2022 21:57 Ответить
Папа НеРимський прямо йде нах
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30.06.2022 21:29 Ответить
Мог бы и прямо, у гундяя он вообще кумпол съехал с катушек, и ничего...жрут его дерьмо пропагандистское
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30.06.2022 21:31 Ответить
бога таки нет и религия - таки опиум.
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30.06.2022 21:31 Ответить
Очень интересная новость
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30.06.2022 21:33 Ответить
не у вбивствах
не у тортурах
не в геноциді

в імперіалізмі

не нагадуйте мені будь ласка за хрещений хід з подачі папи на пасху, коли жертва і кат несли один хрест.

поляки, цей папа зламався, пришліть нового, будь ласка!
щоб його сан знову можна було з великої літери писати.
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30.06.2022 21:35 Ответить
да пошел он....
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30.06.2022 21:36 Ответить
А шо це за куйня " папаримзьгий"?
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30.06.2022 22:03 Ответить
Щось в лісі здохло... Велике!
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30.06.2022 22:11 Ответить
Пізно Папа, ти обісрався і не підмився. Тхне від тебе кірілом гундяйом і його брудними грошима, які він тобі привіз, щоб ти зробив те, що зробив. Забудь за Україну назавжди. Такого Папи ще світ не знав. Ноги кірілу помив у дитячій крові українців? Можете з ним її і випити!
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30.06.2022 22:47 Ответить
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его (Мф. 10:34-36).
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30.06.2022 23:12 Ответить
Прозрів, Слава тобі Господи!
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01.07.2022 00:13 Ответить
Нормальные герои всегда идут в обход
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01.07.2022 01:05 Ответить
Цей лівацький недоумок ще й досі коптить небо в оточенні смислів пізнього СРСР. Краще б заткнув свого рота та розважився б із симпатичним ватиканським послушником.
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01.07.2022 09:22 Ответить
моральный импотент!
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01.07.2022 10:05 Ответить
Папашка немного подсцыкивает себе в панталоны!👇
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01.07.2022 12:34 Ответить
А навіщо Москву?

Якщо відвідає тільки Київ то світ зрозуміє що він підтримує Україну.

А якщо відвідає ще й Москву, то росіяни подумають, що він і Росію підтримує.
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04.07.2022 20:55 Ответить
 
 