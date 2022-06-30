Папа Римський Франциск непрямо звинуватив Росію в імперіалізмі

Папа Римський Франциск непрямо звинуватив РФ у "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні, назвавши конфлікт "жорстокою та безглуздою агресивною війною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.

Папа, виступаючи перед делегацією православних лідерів у Римі, назвав війну протистоянням християн один проти одного.

"Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато-багато християн воюють одні з одними", - сказав Папа.

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Франциск, маючи на увазі Росію, також сказав, що всі повинні "визнати, що збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус".

Зазначимо, що другий день поспіль Папа Римський говорив про війну в Україні. Вчора він засудив удар по торговому центру в місті Кременчук.