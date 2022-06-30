Папа Римський Франциск непрямо звинуватив Росію в імперіалізмі
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Папа Римський Франциск непрямо звинуватив РФ у "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні, назвавши конфлікт "жорстокою та безглуздою агресивною війною".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.
Папа, виступаючи перед делегацією православних лідерів у Римі, назвав війну протистоянням християн один проти одного.
"Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато-багато християн воюють одні з одними", - сказав Папа.
Франциск, маючи на увазі Росію, також сказав, що всі повинні "визнати, що збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус".
Зазначимо, що другий день поспіль Папа Римський говорив про війну в Україні. Вчора він засудив удар по торговому центру в місті Кременчук.
Будь ласка, зачекайте...
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.
Десь сюди збиралося їхати.
для хитрих людей, наступає тупість і словоблуддя !!
Про кого йдеться не важко здогадатись !!
не у тортурах
не в геноциді
в імперіалізмі
не нагадуйте мені будь ласка за хрещений хід з подачі папи на пасху, коли жертва і кат несли один хрест.
поляки, цей папа зламався, пришліть нового, будь ласка!
щоб його сан знову можна було з великої літери писати.
Якщо відвідає тільки Київ то світ зрозуміє що він підтримує Україну.
А якщо відвідає ще й Москву, то росіяни подумають, що він і Росію підтримує.