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Папа Римський Франциск непрямо звинуватив Росію в імперіалізмі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

папа,франциск

Папа Римський Франциск непрямо звинуватив РФ у "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні, назвавши конфлікт "жорстокою та безглуздою агресивною війною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.

Папа, виступаючи перед делегацією православних лідерів у Римі, назвав війну протистоянням християн один проти одного.

"Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато-багато християн воюють одні з одними", - сказав Папа.

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Франциск, маючи на увазі Росію, також сказав, що всі повинні "визнати, що збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус".

Зазначимо, що другий день поспіль Папа Римський говорив про війну в Україні. Вчора він засудив удар по торговому центру в місті Кременчук.
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Топ коментарі
+10
Хвора на голову та примітивна й лицнмірна істота, ще й расист. Фу.
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.

Десь сюди збиралося їхати.
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30.06.2022 21:22
+6
Старий не значить розумний.
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30.06.2022 21:19
+6
Я дико извиняюсь. А бурятские шаманы - тоже християне?
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30.06.2022 21:22
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Непрямо -- значить криво.
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30.06.2022 21:17 Відповісти
Тю, а шо так толерантно? Невже МП відкачує?
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30.06.2022 21:18 Відповісти
Старий не значить розумний.
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30.06.2022 21:19 Відповісти
Невже на нього Дух Святий зійшов?
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30.06.2022 21:21 Відповісти
Пук
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30.06.2022 21:26 Відповісти
Хвора на голову та примітивна й лицнмірна істота, ще й расист. Фу.
І воно квакає далі і до чогось там закликає.
Я не знаю, чи воно ще має якийсь моральний авторитет у своїх прихожан.

Десь сюди збиралося їхати.
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30.06.2022 21:22 Відповісти
Я дико извиняюсь. А бурятские шаманы - тоже християне?
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30.06.2022 21:22 Відповісти
ні, буддисти
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30.06.2022 21:24 Відповісти
Фух, прям отлегло
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30.06.2022 21:25 Відповісти
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30.06.2022 22:50 Відповісти
Християни чи ні не знаю, а фашисти точно!
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30.06.2022 23:21 Відповісти
До розумних людей у поважному віці , приходить мудрість , а
для хитрих людей, наступає тупість і словоблуддя !!

Про кого йдеться не важко здогадатись !!
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30.06.2022 21:24 Відповісти
Мудрість, дар Божий,котрий дається Господом незалежно від віку тим,хто знає й виконує його заповіді і ходить дорогами його істини.Поважний вік приходить до багатьох.мудрість не приходить.Папа карєрист , котрий любить гроші,і їх слуга,а не слуга Бога.
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30.06.2022 21:38 Відповісти
)(уйло непрямо тричі послав Франциска
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30.06.2022 21:25 Відповісти
Да кто Ты есть монах иезуит, нищеброд супротив милиардера Гундяева ( оперативное поганяло "Михайлов" по вербовке) он же по совместительству предстоятель рпц.
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30.06.2022 21:26 Відповісти
Папі Римському Франциску-потрібно речі називати своїми іменами як вчить Св'яте Євангеліє...
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30.06.2022 21:28 Відповісти
Між рядками заяви Папи:
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30.06.2022 21:29 Відповісти
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30.06.2022 21:57 Відповісти
Папа НеРимський прямо йде нах
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30.06.2022 21:29 Відповісти
Мог бы и прямо, у гундяя он вообще кумпол съехал с катушек, и ничего...жрут его дерьмо пропагандистское
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30.06.2022 21:31 Відповісти
бога таки нет и религия - таки опиум.
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30.06.2022 21:31 Відповісти
Очень интересная новость
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30.06.2022 21:33 Відповісти
не у вбивствах
не у тортурах
не в геноциді

в імперіалізмі

не нагадуйте мені будь ласка за хрещений хід з подачі папи на пасху, коли жертва і кат несли один хрест.

поляки, цей папа зламався, пришліть нового, будь ласка!
щоб його сан знову можна було з великої літери писати.
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30.06.2022 21:35 Відповісти
да пошел он....
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30.06.2022 21:36 Відповісти
А шо це за куйня " папаримзьгий"?
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30.06.2022 22:03 Відповісти
Щось в лісі здохло... Велике!
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30.06.2022 22:11 Відповісти
Пізно Папа, ти обісрався і не підмився. Тхне від тебе кірілом гундяйом і його брудними грошима, які він тобі привіз, щоб ти зробив те, що зробив. Забудь за Україну назавжди. Такого Папи ще світ не знав. Ноги кірілу помив у дитячій крові українців? Можете з ним її і випити!
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30.06.2022 22:47 Відповісти
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его (Мф. 10:34-36).
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30.06.2022 23:12 Відповісти
Прозрів, Слава тобі Господи!
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01.07.2022 00:13 Відповісти
Нормальные герои всегда идут в обход
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01.07.2022 01:05 Відповісти
Цей лівацький недоумок ще й досі коптить небо в оточенні смислів пізнього СРСР. Краще б заткнув свого рота та розважився б із симпатичним ватиканським послушником.
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01.07.2022 09:22 Відповісти
моральный импотент!
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01.07.2022 10:05 Відповісти
Папашка немного подсцыкивает себе в панталоны!👇
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01.07.2022 12:34 Відповісти
А навіщо Москву?

Якщо відвідає тільки Київ то світ зрозуміє що він підтримує Україну.

А якщо відвідає ще й Москву, то росіяни подумають, що він і Росію підтримує.
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04.07.2022 20:55 Відповісти
 
 