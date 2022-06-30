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Самолет с ранеными украинцами прибыл в Германию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моз,лікування

В аэропорт немецкого Гамбурга в четверг прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным местных органов здравоохранения, пятеро пациентов останутся в Гамбурге, а остальные будут распределены в клиники других федеральных земель.

Федеральное управление гражданской обороны и помощи в стихийных бедствиях не готово предоставить информацию о том, сколько всего пациентов находилось на борту самолета.

Это не первый случай, когда раненые украинцы прибывали в Германию для лечения.

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Подяка Германії. Швидкого одужання землякам.
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30.06.2022 21:41 Ответить
Слава та пошана українським воінам!
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30.06.2022 22:00 Ответить
Швидкого одуження!
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30.06.2022 22:09 Ответить
Израиль и Германия - одни из лучших по медицине. И да, это очень дорого.
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30.06.2022 23:07 Ответить
 
 