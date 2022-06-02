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В Баварию на лечение прибыли раненые из Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Украинцы прибыли в четверг в аэропорт Нюрнберг. Они прибыли из разных лечебных центров в Украину и имеют "ранения, связанные с войной", заявило МВД Баварии.
В министерстве не сообщили, есть ли прибывшие украинцы гражданскими или военнослужащими.
Раненые были доставлены на борту самолета Airbus A310 Бундесвера через Польшу в Нюрнберг, где во второй половине дня их встретили около 100 спасателей.
Затем машины скорой помощи отвезли их в клиники во всех административных округах Баварии.
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Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
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За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції. Також живі та здорові російські полонені - обмінний фонд для повернення додому полонених українців. https://t.me/spravdi/9772
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