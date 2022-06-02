РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11345 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 500 9
Германия (6013) ранение (3239) лечение (909)

В Баварию на лечение прибыли раненые из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

німеччина

В Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Украинцы прибыли в четверг в аэропорт Нюрнберг. Они прибыли из разных лечебных центров в Украину и имеют "ранения, связанные с войной", заявило МВД Баварии.

В министерстве не сообщили, есть ли прибывшие украинцы гражданскими или военнослужащими.

Также читайте: Норвегия примет на лечение украинских воинов

Раненые были доставлены на борту самолета Airbus A310 Бундесвера через Польшу в Нюрнберг, где во второй половине дня их встретили около 100 спасателей.

Затем машины скорой помощи отвезли их в клиники во всех административных округах Баварии.

Также читайте: Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три тисячі гривень щомісяця витрачає Україна на харчування та одяг для одного військовополоненого

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

💬 Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції. Також живі та здорові російські полонені - обмінний фонд для повернення додому полонених українців. https://t.me/spravdi/9772
показать весь комментарий
02.06.2022 21:27 Ответить
Що за Висоцька? Я, щось пропустив?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:42 Ответить
плядь, на утримання одного пенсіонера з 35-річним стажем їм вистачає здебільшого 2,5 -2,9 грн, при тому що той пенсіонер з тих грошей вносить в екноміку держави. спрачуючи за комуналку, зарчі, ліки тощо. Тому думаю, що полонені - то дуже гарний шлях для дерибану державних коштів
показать весь комментарий
02.06.2022 22:39 Ответить
ну хоч щось...
показать весь комментарий
02.06.2022 21:31 Ответить
кстати!!!

"Качественная броня спасает жизнь": немецкий шлем спас украинского воина (фото)



в четверг, 2 июня, сеть покорила фотография украинского военного, которого от смертельно опасного ранения в голову спас шлем Бундесвера, предоставленного Германией Украине в качестве военной помощи




показать весь комментарий
02.06.2022 21:33 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:35 Ответить
Приятно читать благодарные комментарии. Ответственно заявляю, что в городе Кобленц (Вестфалия) регулярно лечат наших солдат, занимаются протезированием. Причём лечат настолько хорошо, что солдаты потом опять идут на фронт. Немцы помогают, пусть даже не так быстро как бы этого хотелось. К сожалению, скорость здесь во всём хромает.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:04 Ответить
та да...каски плюс 35 коек и ты типа уже на светлой стороне...
показать весь комментарий
02.06.2022 21:36 Ответить
 
 