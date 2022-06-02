В Баварию на лечение прибыли раненые из Украины

В Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Украинцы прибыли в четверг в аэропорт Нюрнберг. Они прибыли из разных лечебных центров в Украину и имеют "ранения, связанные с войной", заявило МВД Баварии.

В министерстве не сообщили, есть ли прибывшие украинцы гражданскими или военнослужащими.

Также читайте: Норвегия примет на лечение украинских воинов

Раненые были доставлены на борту самолета Airbus A310 Бундесвера через Польшу в Нюрнберг, где во второй половине дня их встретили около 100 спасателей.

Затем машины скорой помощи отвезли их в клиники во всех административных округах Баварии.

Также читайте: Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны