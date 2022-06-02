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До Баварії на лікування прибули поранені з України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
Українці прибули у четвер до аеропорту Нюрнберга. Вони прибули з різних лікувальних центрів в Україні і мають "поранення, пов'язані з війною", заявило МВС Баварії.
У міністерстві не повідомили, чи є прибулі українці цивільними, а чи військовослужбовцями.
Поранених було доставлено на борту літака Airbus A310 Бундесверу через Польщу до Нюрнберга, де в другій половині дня їх зустріли близько 100 рятувальників.
Потім машини швидкої допомоги відвезли їх до клінік у всіх адміністративних округах Баварії.
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Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
💬 Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.
За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції. Також живі та здорові російські полонені - обмінний фонд для повернення додому полонених українців. https://t.me/spravdi/9772
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