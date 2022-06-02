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Новини За кордоном
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Німеччина (4528) поранення (2658) лікування (561)

До Баварії на лікування прибули поранені з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

німеччина

До Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Українці прибули у четвер до аеропорту Нюрнберга. Вони прибули з різних лікувальних центрів в Україні і мають "поранення, пов'язані з війною", заявило МВС Баварії.

У міністерстві не повідомили, чи є прибулі українці цивільними, а чи військовослужбовцями.

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Поранених було доставлено на борту літака Airbus A310 Бундесверу через Польщу до Нюрнберга, де в другій половині дня їх зустріли близько 100 рятувальників.

Потім машини швидкої допомоги відвезли їх до клінік у всіх адміністративних округах Баварії.

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Три тисячі гривень щомісяця витрачає Україна на харчування та одяг для одного військовополоненого

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

💬 Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції. Також живі та здорові російські полонені - обмінний фонд для повернення додому полонених українців. https://t.me/spravdi/9772
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02.06.2022 21:27 Відповісти
Що за Висоцька? Я, щось пропустив?
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02.06.2022 21:42 Відповісти
плядь, на утримання одного пенсіонера з 35-річним стажем їм вистачає здебільшого 2,5 -2,9 грн, при тому що той пенсіонер з тих грошей вносить в екноміку держави. спрачуючи за комуналку, зарчі, ліки тощо. Тому думаю, що полонені - то дуже гарний шлях для дерибану державних коштів
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02.06.2022 22:39 Відповісти
ну хоч щось...
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02.06.2022 21:31 Відповісти
кстати!!!

"Качественная броня спасает жизнь": немецкий шлем спас украинского воина (фото)



в четверг, 2 июня, сеть покорила фотография украинского военного, которого от смертельно опасного ранения в голову спас шлем Бундесвера, предоставленного Германией Украине в качестве военной помощи




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02.06.2022 21:33 Відповісти
Дякуємо.
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02.06.2022 21:35 Відповісти
Приятно читать благодарные комментарии. Ответственно заявляю, что в городе Кобленц (Вестфалия) регулярно лечат наших солдат, занимаются протезированием. Причём лечат настолько хорошо, что солдаты потом опять идут на фронт. Немцы помогают, пусть даже не так быстро как бы этого хотелось. К сожалению, скорость здесь во всём хромает.
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02.06.2022 22:04 Відповісти
та да...каски плюс 35 коек и ты типа уже на светлой стороне...
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02.06.2022 21:36 Відповісти
 
 