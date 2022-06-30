Літак з пораненими українцями прибув до Німеччини
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До аеропорту німецького Гамбурга в четвер прибув літак Scandinavian Airlines з пораненими українцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
За даними місцевих органів охорони здоров'я, п'ятеро пацієнтів залишаться в Гамбурзі, а решту буде розподілено в клініки інших федеральних земель.
Федеральне управління цивільної оборони та допомоги у стихійних лихах не готове надати інформацію про те, скільки всього пацієнтів перебувало на борту літака.
Це не перший випадок, коли поранені українці прибували до Німеччини на лікування.
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