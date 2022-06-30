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Літак з пораненими українцями прибув до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моз,лікування

До аеропорту німецького Гамбурга в четвер прибув літак Scandinavian Airlines з пораненими українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними місцевих органів охорони здоров'я, п'ятеро пацієнтів залишаться в Гамбурзі, а решту буде розподілено в клініки інших федеральних земель.

Федеральне управління цивільної оборони та допомоги у стихійних лихах не готове надати інформацію про те, скільки всього пацієнтів перебувало на борту літака.

Це не перший випадок, коли поранені українці прибували до Німеччини на лікування.

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Подяка Германії. Швидкого одужання землякам.
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30.06.2022 21:41 Відповісти
Слава та пошана українським воінам!
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30.06.2022 22:00 Відповісти
Швидкого одуження!
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30.06.2022 22:09 Відповісти
Израиль и Германия - одни из лучших по медицине. И да, это очень дорого.
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30.06.2022 23:07 Відповісти
 
 