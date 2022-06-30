Новая стратегия НАТО безответственна и поощряет конфликты, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО "безответственна" и "поощряет конфликты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Лицзянь сказал, что "так называемый концептуальный документ о новой стратегии НАТО не принимает во внимание факты".

По его мнению, новая стратегия "ложно определяет Китай как страну, являющуюся стратегической проблемой, и очерняет внешнюю политику Китая".

Представитель КНР добавил, что это "безответственно, поощряет конфликты и полное мышление времен холодной войны и идеологических предрассудков".

Напомним, в принятом НАТО документе, в частности, говорится: "Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования могущества , сохраняя, в частности, непрозрачность своей стратегии, намерений и военного наращивания".

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