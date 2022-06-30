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Китай (2403) НАТО (8949)

Новая стратегия НАТО безответственна и поощряет конфликты, - МИД Китая

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО "безответственна" и "поощряет конфликты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Лицзянь сказал, что "так называемый концептуальный документ о новой стратегии НАТО не принимает во внимание факты".

По его мнению, новая стратегия "ложно определяет Китай как страну, являющуюся стратегической проблемой, и очерняет внешнюю политику Китая".

Представитель КНР добавил, что это "безответственно, поощряет конфликты и полное мышление времен холодной войны и идеологических предрассудков".

Напомним, в принятом НАТО документе, в частности, говорится: "Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования могущества , сохраняя, в частности, непрозрачность своей стратегии, намерений и военного наращивания".

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Топ комментарии
+59
еще у одних империалистов возгорание. тьфу блдь
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30.06.2022 22:51
+33
иди пуховик сшей. Балбес
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30.06.2022 22:52
+28
дуже мирна країна - збирає армію щоб Тайвань захопити, мілітаризує нейтральні води Японського моря, і намагається бази будувати там. в камбоджі секретну базу будує, в арабських країнах секретні бази будує - ДУЖЕ НАЙУХ МИРНА країна!
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30.06.2022 22:58
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Вы со своим говном разберитесь, а потом уже к нато лезьте!!!
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01.07.2022 09:09 Ответить
Що таке Китай, і що він може вякати?))) США повинні Китаю 1,5 трильйона доларів, в магазинах США 70% товару - Китай. Китай, перша країна з імпорту в Україну. ВВП Китаю, більше американського, зараз країни БРІКС, переходять з долара на юань. Китай скупив економіку більшості країн Африки, і навіщо їм Сибір, де легко можна огребти, та й Україна?
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01.07.2022 09:56 Ответить
Хрінова методичка. Китай це промислова площа і робоча сила яку арендує запад. Береш айфон який зроблено в Китаї, але напис що РОЗРОБЛЕНО в Каліфорніі. І це означає, що якщо розробники прикриють завод, то Китай це випускати не зможе. Так з усім у них, своіх розробок не має або дуже мало, якщо в голову прийде щось на кшталт "Хуавей", то там теж просто збирають з "чужих" комлектуючих. І з економікою Китаю зараз погано, дуже погано, набагато гірше ніж США або Европи.
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01.07.2022 10:26 Ответить
узкоглазые ********!
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01.07.2022 09:57 Ответить
Не буде Кєтай випендрюватися. ККД бюджету без експорту не компенсує. А таку купу народу треба годувати.
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01.07.2022 15:02 Ответить
Желтопузые жабы заквакали.
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01.07.2022 16:34 Ответить
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