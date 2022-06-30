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Нова стратегія НАТО безвідповідальна та заохочує конфлікти, - МЗС Китаю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай

Міністр закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що ухвалена на саміті в Мадриді нова стратегічна концепція НАТО "безвідповідальна" та "заохочує конфлікти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ліцзянь сказав, що "так званий концептуальний документ про нову стратегію НАТО не бере до уваги факти".

На його думку, нова стратегія "помилково визначає Китай як країну, що є стратегічною проблемою, і очорнює зовнішню політику Китаю".

Представник КНР додав, що це "безвідповідально, заохочує конфлікти і сповнене мислення часів холодної війни та ідеологічних забобонів".

Нагадуємо, в ухваленому НАТО документі, зокрема, йдеться: "Заявлені Китайською Народною Республікою (КНР) амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. КНР використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проєктування могутності, зберігаючи, зокрема, непрозорість щодо своєї стратегії, намірів та військового нарощування".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
еще у одних империалистов возгорание. тьфу блдь
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30.06.2022 22:51
+33
иди пуховик сшей. Балбес
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30.06.2022 22:52
+28
дуже мирна країна - збирає армію щоб Тайвань захопити, мілітаризує нейтральні води Японського моря, і намагається бази будувати там. в камбоджі секретну базу будує, в арабських країнах секретні бази будує - ДУЖЕ НАЙУХ МИРНА країна!
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30.06.2022 22:58
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Вы со своим говном разберитесь, а потом уже к нато лезьте!!!
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01.07.2022 09:09 Відповісти
Що таке Китай, і що він може вякати?))) США повинні Китаю 1,5 трильйона доларів, в магазинах США 70% товару - Китай. Китай, перша країна з імпорту в Україну. ВВП Китаю, більше американського, зараз країни БРІКС, переходять з долара на юань. Китай скупив економіку більшості країн Африки, і навіщо їм Сибір, де легко можна огребти, та й Україна?
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01.07.2022 09:56 Відповісти
Хрінова методичка. Китай це промислова площа і робоча сила яку арендує запад. Береш айфон який зроблено в Китаї, але напис що РОЗРОБЛЕНО в Каліфорніі. І це означає, що якщо розробники прикриють завод, то Китай це випускати не зможе. Так з усім у них, своіх розробок не має або дуже мало, якщо в голову прийде щось на кшталт "Хуавей", то там теж просто збирають з "чужих" комлектуючих. І з економікою Китаю зараз погано, дуже погано, набагато гірше ніж США або Европи.
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01.07.2022 10:26 Відповісти
узкоглазые ********!
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01.07.2022 09:57 Відповісти
Не буде Кєтай випендрюватися. ККД бюджету без експорту не компенсує. А таку купу народу треба годувати.
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01.07.2022 15:02 Відповісти
Желтопузые жабы заквакали.
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01.07.2022 16:34 Відповісти
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