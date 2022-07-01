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800 американских компаний готовы производить оружие для Украины, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пентагон

По данным CNN, Пентагон рассматривает предложения американских коммерческих компаний по производству вооружений для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по инновационному оружию, которое они могли бы разработать и изготовить для использования Украиной в борьбе против российской агрессии. Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие именно идеи он будет развивать.

Запрос министерства в компании включал средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь.

При этом Пентагон рассматривает потенциальные предложения, которые могут быть реализованы менее чем за 30, а также проекты, на осуществление которых понадобится более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на какой тип воздушной, наземной или морской платформы может быть поставлено их оружие, и есть ли уже что-нибудь в производстве.

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"В частности, министерство изучает варианты, позволяющие ускорить производство и увеличить мощность промышленной базы для оружия и снаряжения, которые можно было бы быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и доказавшие свою эффективность на поле боя", - говорится в сообщении Министерства обороны США .
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Топ комментарии
+79
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01.07.2022 00:07
+20
Ждать ещё 180 дней пока Америка разработает новое оружие и как его нужно будет применять, у Украины нет столько времени , долбанный боневтик, своей бездеятельностью и предательством угробил столько украинского народа.
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01.07.2022 00:41
+18
А у зеленого придурка не вистачило розуму виготовляти свою зброю. А може оманський договорняк забороняв? І воно катало асфальт.
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01.07.2022 00:13
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01.07.2022 00:07 Ответить
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01.07.2022 00:42 Ответить
гарна бздюліна - то є жест доброй воли
куля в лобешнік - хороший русский
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01.07.2022 00:44 Ответить
Навколо голови павєткіна утворилося навіть сердечко з краплинок
Росіянці такі милі .
... Коли получають пиzgu
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01.07.2022 06:30 Ответить
Єдиним жестом доброї волі в тому бою було те,що Володимир не захотів на жаль йоко нокаутувати. Це було добре видно
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01.07.2022 12:49 Ответить
"Разумеется, у меня есть план, мистер Фикс"
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01.07.2022 00:09 Ответить
А снаряды и Украина моглА бы делать в приграничных странах -
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01.07.2022 00:10 Ответить
и внутри страны...и не только снаряды....про асфальт писать сегодня не буду.
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01.07.2022 00:43 Ответить
Краще напиши кацап чого ви прийшли в Україну і хто вам дав право вказувати що нам робити, зброю чи асфальт?
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01.07.2022 07:12 Ответить
опять ОПэшные предатели проснулись
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01.07.2022 10:34 Ответить
з бану вийшов цей, шкода, що адміни деактивували в нього лише один логін
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01.07.2022 10:59 Ответить
Тіло снарядів спокійнісінько виточуються в майстернях з тельфером. Алн для виробництва в країні потрібні недеградовані паяци,а технічні спеціалісти. А навкруги поцен-юристи,членограйноголовкомандуючіянелохиоманські, коротше ішаки бухарські
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01.07.2022 01:09 Ответить
взагалі-то робить. Зокрема, одна сусідня країна виготовляє нам 152 калібр під радянські стволи, бо має відповідне пострадянське обладнання
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01.07.2022 01:55 Ответить
А у зеленого придурка не вистачило розуму виготовляти свою зброю. А може оманський договорняк забороняв? І воно катало асфальт.
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01.07.2022 00:13 Ответить
А зе-влада "формує план виробництва" хоч чогось корисного для ЗСУ та перемоги?
Чи сподівається "виїхати" виключно на донатах?
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01.07.2022 00:16 Ответить
Кого-чого? Зима попереду вони,навіть про масове виготовлення буржуйок нездатні подумати. Мільйони людей лишилося житла...
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01.07.2022 00:59 Ответить
в Україні при відсутності надійної ПРО і ППО нема сенсу щось виготовляти з озброєнь. раша достане ракетами. Причому більша частина тих ракет вразить цивільну інфраструктуру.
Підземні заводи? - можна. Але метробуд довго буде лаштувати. Вигідно робити все у сусідніх дружніх країнах. Персонал вивезти легше.
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01.07.2022 10:00 Ответить
Бл*ть, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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01.07.2022 00:18 Ответить
Це означає, що війна затягнеться надовго :/
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01.07.2022 00:31 Ответить
Ждать ещё 180 дней пока Америка разработает новое оружие и как его нужно будет применять, у Украины нет столько времени , долбанный боневтик, своей бездеятельностью и предательством угробил столько украинского народа.
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01.07.2022 00:41 Ответить
spokiino - vse bude. poslushaite Shveca sevodne - ce pomozhe
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01.07.2022 00:44 Ответить
потому что этиЗе с детства молоток не умели держать в руках, выросли проходимцами, бездарями....у них другая историческая родина, куда они все сдрыснут в нужный момент, им похер страна и люди...
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01.07.2022 00:50 Ответить
Зато, є надія що коли він накерується подовше, він буде розуміти шо треба розвивати свою науку, технології, виробництво, потрібні кваліфіковані кадри, і т.д.
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01.07.2022 20:47 Ответить
або нарід вгробить боневтіка.
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01.07.2022 21:23 Ответить
Глобальна формула перемоги від зюслюг:-зима придьот жівіх прібірьот. Померзнуть кацапи,й згинуть...,а українців,може,скільки виживе
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01.07.2022 01:03 Ответить
kto esho neslushal starovo KBShnika Shveca - sevodne interesny streem u nevo vishel
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01.07.2022 00:35 Ответить
Пентагон формує план виробництва нових озброєнь для України, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3351358

а у нас хоть что нибудь формуют кроме видосиков?
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01.07.2022 00:54 Ответить
Зепотерпілий чесно зізнався ще три токи тому назад , що він не стратег
І що для нього думати стратегічно важко
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01.07.2022 01:11 Ответить
було таке. але це звучало як оправдання на майбутнє. Бо просліджується доволі складна стратегічна гра. Але не на користь українцям.
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01.07.2022 10:03 Ответить
в следующем году должны были запустить патронный завод в Житомире, кстати це якась американская компания за 100 миллионов долларов, шо там зараз не скажу точно.
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01.07.2022 18:29 Ответить
А ти хочеш, щоб це відкрито обговорювалося? З якою метою?
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01.07.2022 19:42 Ответить
І подивися Бог на це все і сказав: Це добре...
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01.07.2022 00:56 Ответить
зелені піdари, агов... а які плани із виробництва хоча б чогось ви сформували?
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01.07.2022 01:18 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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01.07.2022 19:43 Ответить
Це треба було робити ще в лютому. Тоді б зараз ми отримували не жалюгідні десятки одиниць важкого озброєння, а сотні. А то дали стінгери та джевеліни і чекали: встоять чи не встоять? І лише через три з гаком місяці (!) вони почали ворушитися.

Просто ганьба...
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01.07.2022 01:24 Ответить
американці кажуть трохи інше) Вони з осені попереджали що треба рухатись а у відповідь лунало - не нагнетайте, ми краще знаємо)
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01.07.2022 01:55 Ответить
Не сумніваюсь що і в США є компромат на Зеленського.
Але США не діють такими методами в дружніх країнах.
Шкода, що ті хто приймає рішення в США, свого часу недооцінили Українську Націю. Якби тоді вірно оцінили, то легко знайшли б чим порадити Зеленському.
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01.07.2022 13:33 Ответить
круто, американці сейозно підходять до питання війни з парашею
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01.07.2022 02:52 Ответить
Более того, некоторые компании специально для орудий Украины начали производство снарядов 152 мм, которые ранее никогда не производили!
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02.07.2022 02:21 Ответить
Під час Другої світової війни японці спочатку мали перевагу, але промислові потужності США переважали їх.
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01.07.2022 04:58 Ответить
А під час війни у В'єтнамі (навіть радянська енциклопедія про це писала) американські скинули більше бомб, ніж усі крахни під час Другої світової війни; і в них тоді ще була космічна програма, гонка озброєнь в ядерній зброї, і країна непогано жила. Це показує, наскільки в США ефективне і продуктивне виробництво всього, якщо вони захочуть і буде політична воля.
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01.07.2022 09:53 Ответить
Отличная новость!
А по срокам - не забывайте, что ленд-лиз может начаться только с 1 октября - начала нового финансового года в США!
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01.07.2022 10:02 Ответить
Бережи Господь Америку... God bless America!🇺🇸🇺🇦
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01.07.2022 10:48 Ответить
Ну то, вперед! Ми обома руками ЗА!
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01.07.2022 10:53 Ответить
Можуть, але не будуть, бо путін нападе
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01.07.2022 15:44 Ответить
НЕОБХОДИМО БЫСТРЕЙ РЕШАТЬ !!!
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01.07.2022 16:45 Ответить
в Америки є шанс все розроблене обкатати проти "2 армії світу"в умовах реальних бойових дій
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01.07.2022 19:05 Ответить
Навіщо нам виробництво зброї? Американці зовсім не експерти і не розбираються в захисті країни. В нас є Брневтік, який дуже розумний і дуже талановитий і визначив, що головне для країни це дороги. Тож хай американці визначають підприємства, які будуть будувати дороги для проходження кацапських танків і БТР, бо Володя їх ще не доробив і в попихах сьогодні доробляє.
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01.07.2022 19:38 Ответить
А Юзік не проти, щоб американці допомагали?
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01.07.2022 19:58 Ответить
юзіка три дні кормити одними яблуками,а потім до кацапів закинути. Він їх живцем зжере і снарядів непотрібно.
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01.07.2022 21:27 Ответить
Тоді хай виготовляють Нептуни - ефективність доказана.
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02.07.2022 01:49 Ответить
 
 