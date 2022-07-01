800 американских компаний готовы производить оружие для Украины, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По данным CNN, Пентагон рассматривает предложения американских коммерческих компаний по производству вооружений для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по инновационному оружию, которое они могли бы разработать и изготовить для использования Украиной в борьбе против российской агрессии. Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие именно идеи он будет развивать.
Запрос министерства в компании включал средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь.
При этом Пентагон рассматривает потенциальные предложения, которые могут быть реализованы менее чем за 30, а также проекты, на осуществление которых понадобится более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на какой тип воздушной, наземной или морской платформы может быть поставлено их оружие, и есть ли уже что-нибудь в производстве.
"В частности, министерство изучает варианты, позволяющие ускорить производство и увеличить мощность промышленной базы для оружия и снаряжения, которые можно было бы быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и доказавшие свою эффективность на поле боя", - говорится в сообщении Министерства обороны США .
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куля в лобешнік - хороший русский
Росіянці такі милі .
... Коли получають пиzgu
Чи сподівається "виїхати" виключно на донатах?
Підземні заводи? - можна. Але метробуд довго буде лаштувати. Вигідно робити все у сусідніх дружніх країнах. Персонал вивезти легше.
а у нас хоть что нибудь формуют кроме видосиков?
І що для нього думати стратегічно важко
Просто ганьба...
Але США не діють такими методами в дружніх країнах.
Шкода, що ті хто приймає рішення в США, свого часу недооцінили Українську Націю. Якби тоді вірно оцінили, то легко знайшли б чим порадити Зеленському.
А по срокам - не забывайте, что ленд-лиз может начаться только с 1 октября - начала нового финансового года в США!