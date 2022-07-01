800 американських компаній готові виготовляти зброю для України, - CNN
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За даними CNN, Пентагон розглядає пропозиції американських комерційних компаній щодо виробництва озброєнь для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Пентагон наразі розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо інноваційної зброї, яку вони могли б розробити та виготовити для використання Україною у боротьбі проти російської агресії. Очікується, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які саме ідеї він розвиватиме.
Запит міністерства до компаній включав засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний та захищений зв'язок.
При цьому Пентагон розглядає потенційні пропозиції, які можуть бути реалізовані менш ніж за 30, а також проекти, на втілення яких знадобиться понад 180 днів. Він також просить компанії докладно описати, на який тип повітряної, наземної чи морської платформи може бути поставлена їхня зброя, і чи є вже щось у виробництві.
"Зокрема, міністерство вивчає варіанти, які дозволили б прискорити виробництво та збільшити потужність промислової бази для зброї та спорядження, які можна було б швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які довели свою ефективність на полі бою", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
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куля в лобешнік - хороший русский
Росіянці такі милі .
... Коли получають пиzgu
Чи сподівається "виїхати" виключно на донатах?
Підземні заводи? - можна. Але метробуд довго буде лаштувати. Вигідно робити все у сусідніх дружніх країнах. Персонал вивезти легше.
а у нас хоть что нибудь формуют кроме видосиков?
І що для нього думати стратегічно важко
Просто ганьба...
Але США не діють такими методами в дружніх країнах.
Шкода, що ті хто приймає рішення в США, свого часу недооцінили Українську Націю. Якби тоді вірно оцінили, то легко знайшли б чим порадити Зеленському.
А по срокам - не забывайте, что ленд-лиз может начаться только с 1 октября - начала нового финансового года в США!