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800 американських компаній готові виготовляти зброю для України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон

За даними CNN, Пентагон розглядає пропозиції американських комерційних компаній щодо виробництва озброєнь для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Пентагон наразі розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо інноваційної зброї, яку вони могли б розробити та виготовити для використання Україною у боротьбі проти російської агресії. Очікується, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які саме ідеї він розвиватиме.

Запит міністерства до компаній включав засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний та захищений зв'язок.

При цьому Пентагон розглядає потенційні пропозиції, які можуть бути реалізовані менш ніж за 30, а також проекти, на втілення яких знадобиться понад 180 днів. Він також просить компанії докладно описати, на який тип повітряної, наземної чи морської платформи може бути поставлена їхня зброя, і чи є вже щось у виробництві.

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"Зокрема, міністерство вивчає варіанти, які дозволили б прискорити виробництво та збільшити потужність промислової бази для зброї та спорядження, які можна було б швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які довели свою ефективність на полі бою", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+79
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01.07.2022 00:07
+20
Ждать ещё 180 дней пока Америка разработает новое оружие и как его нужно будет применять, у Украины нет столько времени , долбанный боневтик, своей бездеятельностью и предательством угробил столько украинского народа.
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01.07.2022 00:41
+18
А у зеленого придурка не вистачило розуму виготовляти свою зброю. А може оманський договорняк забороняв? І воно катало асфальт.
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01.07.2022 00:13
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01.07.2022 00:07 Відповісти
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01.07.2022 00:42 Відповісти
гарна бздюліна - то є жест доброй воли
куля в лобешнік - хороший русский
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01.07.2022 00:44 Відповісти
Навколо голови павєткіна утворилося навіть сердечко з краплинок
Росіянці такі милі .
... Коли получають пиzgu
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01.07.2022 06:30 Відповісти
Єдиним жестом доброї волі в тому бою було те,що Володимир не захотів на жаль йоко нокаутувати. Це було добре видно
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01.07.2022 12:49 Відповісти
"Разумеется, у меня есть план, мистер Фикс"
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01.07.2022 00:09 Відповісти
А снаряды и Украина моглА бы делать в приграничных странах -
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01.07.2022 00:10 Відповісти
и внутри страны...и не только снаряды....про асфальт писать сегодня не буду.
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01.07.2022 00:43 Відповісти
Краще напиши кацап чого ви прийшли в Україну і хто вам дав право вказувати що нам робити, зброю чи асфальт?
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01.07.2022 07:12 Відповісти
опять ОПэшные предатели проснулись
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01.07.2022 10:34 Відповісти
з бану вийшов цей, шкода, що адміни деактивували в нього лише один логін
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01.07.2022 10:59 Відповісти
Тіло снарядів спокійнісінько виточуються в майстернях з тельфером. Алн для виробництва в країні потрібні недеградовані паяци,а технічні спеціалісти. А навкруги поцен-юристи,членограйноголовкомандуючіянелохиоманські, коротше ішаки бухарські
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01.07.2022 01:09 Відповісти
взагалі-то робить. Зокрема, одна сусідня країна виготовляє нам 152 калібр під радянські стволи, бо має відповідне пострадянське обладнання
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01.07.2022 01:55 Відповісти
А у зеленого придурка не вистачило розуму виготовляти свою зброю. А може оманський договорняк забороняв? І воно катало асфальт.
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01.07.2022 00:13 Відповісти
А зе-влада "формує план виробництва" хоч чогось корисного для ЗСУ та перемоги?
Чи сподівається "виїхати" виключно на донатах?
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01.07.2022 00:16 Відповісти
Кого-чого? Зима попереду вони,навіть про масове виготовлення буржуйок нездатні подумати. Мільйони людей лишилося житла...
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01.07.2022 00:59 Відповісти
в Україні при відсутності надійної ПРО і ППО нема сенсу щось виготовляти з озброєнь. раша достане ракетами. Причому більша частина тих ракет вразить цивільну інфраструктуру.
Підземні заводи? - можна. Але метробуд довго буде лаштувати. Вигідно робити все у сусідніх дружніх країнах. Персонал вивезти легше.
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01.07.2022 10:00 Відповісти
Бл*ть, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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01.07.2022 00:18 Відповісти
Це означає, що війна затягнеться надовго :/
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01.07.2022 00:31 Відповісти
Ждать ещё 180 дней пока Америка разработает новое оружие и как его нужно будет применять, у Украины нет столько времени , долбанный боневтик, своей бездеятельностью и предательством угробил столько украинского народа.
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01.07.2022 00:41 Відповісти
spokiino - vse bude. poslushaite Shveca sevodne - ce pomozhe
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01.07.2022 00:44 Відповісти
потому что этиЗе с детства молоток не умели держать в руках, выросли проходимцами, бездарями....у них другая историческая родина, куда они все сдрыснут в нужный момент, им похер страна и люди...
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01.07.2022 00:50 Відповісти
Зато, є надія що коли він накерується подовше, він буде розуміти шо треба розвивати свою науку, технології, виробництво, потрібні кваліфіковані кадри, і т.д.
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01.07.2022 20:47 Відповісти
або нарід вгробить боневтіка.
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01.07.2022 21:23 Відповісти
Глобальна формула перемоги від зюслюг:-зима придьот жівіх прібірьот. Померзнуть кацапи,й згинуть...,а українців,може,скільки виживе
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01.07.2022 01:03 Відповісти
kto esho neslushal starovo KBShnika Shveca - sevodne interesny streem u nevo vishel
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01.07.2022 00:35 Відповісти
Пентагон формує план виробництва нових озброєнь для України, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3351358

а у нас хоть что нибудь формуют кроме видосиков?
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01.07.2022 00:54 Відповісти
Зепотерпілий чесно зізнався ще три токи тому назад , що він не стратег
І що для нього думати стратегічно важко
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01.07.2022 01:11 Відповісти
було таке. але це звучало як оправдання на майбутнє. Бо просліджується доволі складна стратегічна гра. Але не на користь українцям.
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01.07.2022 10:03 Відповісти
в следующем году должны были запустить патронный завод в Житомире, кстати це якась американская компания за 100 миллионов долларов, шо там зараз не скажу точно.
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01.07.2022 18:29 Відповісти
А ти хочеш, щоб це відкрито обговорювалося? З якою метою?
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01.07.2022 19:42 Відповісти
І подивися Бог на це все і сказав: Це добре...
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01.07.2022 00:56 Відповісти
зелені піdари, агов... а які плани із виробництва хоча б чогось ви сформували?
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01.07.2022 01:18 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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01.07.2022 19:43 Відповісти
Це треба було робити ще в лютому. Тоді б зараз ми отримували не жалюгідні десятки одиниць важкого озброєння, а сотні. А то дали стінгери та джевеліни і чекали: встоять чи не встоять? І лише через три з гаком місяці (!) вони почали ворушитися.

Просто ганьба...
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01.07.2022 01:24 Відповісти
американці кажуть трохи інше) Вони з осені попереджали що треба рухатись а у відповідь лунало - не нагнетайте, ми краще знаємо)
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01.07.2022 01:55 Відповісти
Не сумніваюсь що і в США є компромат на Зеленського.
Але США не діють такими методами в дружніх країнах.
Шкода, що ті хто приймає рішення в США, свого часу недооцінили Українську Націю. Якби тоді вірно оцінили, то легко знайшли б чим порадити Зеленському.
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01.07.2022 13:33 Відповісти
круто, американці сейозно підходять до питання війни з парашею
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01.07.2022 02:52 Відповісти
Более того, некоторые компании специально для орудий Украины начали производство снарядов 152 мм, которые ранее никогда не производили!
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02.07.2022 02:21 Відповісти
Під час Другої світової війни японці спочатку мали перевагу, але промислові потужності США переважали їх.
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01.07.2022 04:58 Відповісти
А під час війни у В'єтнамі (навіть радянська енциклопедія про це писала) американські скинули більше бомб, ніж усі крахни під час Другої світової війни; і в них тоді ще була космічна програма, гонка озброєнь в ядерній зброї, і країна непогано жила. Це показує, наскільки в США ефективне і продуктивне виробництво всього, якщо вони захочуть і буде політична воля.
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01.07.2022 09:53 Відповісти
Отличная новость!
А по срокам - не забывайте, что ленд-лиз может начаться только с 1 октября - начала нового финансового года в США!
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01.07.2022 10:02 Відповісти
Бережи Господь Америку... God bless America!🇺🇸🇺🇦
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01.07.2022 10:48 Відповісти
Ну то, вперед! Ми обома руками ЗА!
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01.07.2022 10:53 Відповісти
Можуть, але не будуть, бо путін нападе
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01.07.2022 15:44 Відповісти
НЕОБХОДИМО БЫСТРЕЙ РЕШАТЬ !!!
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01.07.2022 16:45 Відповісти
в Америки є шанс все розроблене обкатати проти "2 армії світу"в умовах реальних бойових дій
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01.07.2022 19:05 Відповісти
Навіщо нам виробництво зброї? Американці зовсім не експерти і не розбираються в захисті країни. В нас є Брневтік, який дуже розумний і дуже талановитий і визначив, що головне для країни це дороги. Тож хай американці визначають підприємства, які будуть будувати дороги для проходження кацапських танків і БТР, бо Володя їх ще не доробив і в попихах сьогодні доробляє.
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01.07.2022 19:38 Відповісти
А Юзік не проти, щоб американці допомагали?
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01.07.2022 19:58 Відповісти
юзіка три дні кормити одними яблуками,а потім до кацапів закинути. Він їх живцем зжере і снарядів непотрібно.
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01.07.2022 21:27 Відповісти
Тоді хай виготовляють Нептуни - ефективність доказана.
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02.07.2022 01:49 Відповісти
 
 