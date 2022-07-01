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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, 10 погибших, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,зброя,росія,російська

В Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты, в результате чего погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе", – говорится в сообщении.

Братчук сообщил, что в 9-этажке полностью разрушен один подъезд.

Кроме того, по его словам, из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

"Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.м", – написал Братчук.

На базе отдыха возгораний не было обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Позже Братчук добавил, что "число погибших в результате попадания в многоэтажку выросло до десяти человек".

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Во уйобки....
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01.07.2022 06:29 Ответить
Коли вже буде написано лист на відключення жіпіес для орків? Кому це вігідно?
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01.07.2022 06:43 Ответить
Помста за зміїний ... Щоб ви сук@ подохли
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01.07.2022 06:43 Ответить
Ну то вже на часі знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі чи ще треба трохи почекати ?
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01.07.2022 08:03 Ответить
Вже зараз в СБУ має бути окремий "спецзагін" який займеться всіма цими "льоётчікамі танкістамі артєлєрістамі" та іншою кацапською гидотою. Але ж.....баканов...татаров...дєрьмак...🤦🤷
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01.07.2022 09:23 Ответить
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01.07.2022 09:30 Ответить
 
 