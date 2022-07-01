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Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, 10 загиблих, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,зброя,росія,російська

В Одеській області зафіксовано влучання ворожої ракети, в результаті чого є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"По Одещині завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі", - йдеться в повідомленні.

Братчук повідомив, що в 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд.

Крім того, за його словами, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

"Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м", – написав Братчук.

На базі відпочинку загорань не було виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

Пізніше Братчук додав, що "кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей".

Також читайте: Російські війська завдали удару по Одещині двома ракетами, постраждалих та руйнувань немає, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Во уйобки....
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01.07.2022 06:29 Відповісти
Коли вже буде написано лист на відключення жіпіес для орків? Кому це вігідно?
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01.07.2022 06:43 Відповісти
Помста за зміїний ... Щоб ви сук@ подохли
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01.07.2022 06:43 Відповісти
Ну то вже на часі знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі чи ще треба трохи почекати ?
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01.07.2022 08:03 Відповісти
Вже зараз в СБУ має бути окремий "спецзагін" який займеться всіма цими "льоётчікамі танкістамі артєлєрістамі" та іншою кацапською гидотою. Але ж.....баканов...татаров...дєрьмак...🤦🤷
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01.07.2022 09:23 Відповісти
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01.07.2022 09:30 Відповісти
 
 