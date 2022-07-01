Франция дополнительно передаст Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику, - Макрон

Франция дополнительно предоставит Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter.

"Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудование, в том числе еще 6 гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники", - говорится в сообщении.

В другом сообщении Макрон отметил, что в НАТО решили "усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины".

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