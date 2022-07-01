Франция дополнительно передаст Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Франция дополнительно предоставит Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter.
"Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудование, в том числе еще 6 гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники", - говорится в сообщении.
В другом сообщении Макрон отметил, что в НАТО решили "усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины".
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Йди **** у військомат і їдь в Україну, «вижигатєль»!
Тут вже гниє таких гнид як ти, тисяч 35, приїздь і ти, покажеш тут усім!
Ви гандони думали захопити Україну за три доби, а пройшло 4 місяці і ви не Україну отримали, свині а дві війни у Афганістані!
"Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", - сказал Данилов.
Крысы мавзолейные...вы идиоты
Нет ни носителей, ни возможности содержать это ЯО. Это не всем очевидно, как я погляжу.